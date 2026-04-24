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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी8 एपिसोड की एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसने ओटीटी पर आते ही जमाई धाक, 8.1 है IMDb रेटिंग

8 एपिसोड की एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसने ओटीटी पर आते ही जमाई धाक, 8.1 है IMDb रेटिंग

Anil Kapoor 24 Streaming On Jio Hotstar: ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. ऐसे इस हफ्ते एक एक्शन क्राइम थिलर सीरीज ने दस्तक दी है और वो ओटीटी पर आते ही छा गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 24 Apr 2026 05:32 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म या फिर सीरीज का इंतजार था तो अब वो इंतजार इस वीकेंड खत्म हो गया है. शुक्रवार ओटीटी रिलीज में एक ऐसी एक्शन थ्रिलर सीरीज ने दस्तक दी है, जिसे देखने के बाद किसी का भी मन गदगद हो जाएगा. दरअसल, ये सीरीज कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर की मोस्ट अवेटेड सीरीज है. इसका टाइटल '24' है. 

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 24?

अनिल कपूर स्टारर 24 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जिसमें 8 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज के जरिए अनिल एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसके पहले उन्हें प्राइम वीडियो की फिल्म 'सुबेदार' में देखा गया था, जिसमें वह रिटायर्ड आर्मी अफसर के रोल में थे. ऐसे में अब एक बार फिर से उनके एक्शन अवतार ने दर्शकों को एक्साइटेड कर दिया है. उनकी सीरीज 24 ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसे लोग धड़ल्ले से देखने लगे हैं. 

यह भी पढ़ें: 'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, दबंग खान ने दिखाई शूटिंग की झलक

 
 
 
 
 
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अनिल कपूर ने पहले दी थी वॉर्निंग

सीरीज 24 के रिलीज से पहले अनिल कपूर ने जियो हॉटस्टार को वॉर्निंग दी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी और इसे साझा करने के साथ ही जियो हॉटस्टार को टैग भी किया था और इसमें लिखा था, 'तुम्हारे पर सिर्फ 24 घंटे हैं. वरना मैं मामला अपने हाथ में ले लूंगा.' अनिल कपूर की इस पोस्ट ने काफी सस्पेंस बनाए रखा था. 

क्या है 24 की कहानी?

बहरहाल, अगर अनिल कपूर की 24 की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये अमेरिकी सीरीज का ऑफिशियल रीमेक है. इसमें एक्टर ने एंटी टेररिस्ट यूनिट के एजेंट का रोल प्ले किया है. उनके किरदार का नाम जय सिंह राठौर है. इस शो की सबसे बड़ी खासियत इसका 'रियल टाइम' फॉर्मेट बताया जा रहा है. इसमें सिर्फ 24 घंटे की कहानी को दिखाया जाता है. भारत में अब तक इसके दो सीजन आ चुके हैं और अब ये तीसरा सीजन है.

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कितनी है आईएमडीबी रेटिंग?

वहीं, अगर सीरीज '24' की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी रेटिंग भी जबरदस्त है. 8 एपिसोड वाली इस एक्शन थ्रिलर सीरीज को 10 में से 8.1 रेटिंग दी गई है.

अनिल कपूर के बेहद करीब है ये सीरीज

इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने इस सीरीज के प्रमोशन के दौरान कहा था कि ये उनके दिल के बेहद करीब है. एक्टर का कहना था कि उन्होंने कई सालों में कई इंटेंस और एक्शन रोल किए हैं लेकिन 24 उनके लिए कभी सिर्फ एक शो नहीं था. इसे उन्होंने एड्रेनालिन रश बताया था. उन्होंने रियल टाइम फॉर्मेट को चैलेंजिंग बताया था.

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Published at : 24 Apr 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
OTT Anil Kapoor
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