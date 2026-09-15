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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडASKSRK: 24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग', शाहरुख खान ने किया कंफर्म

ASKSRK: 24 दिसंबर को रिलीज होगी 'किंग', शाहरुख खान ने किया कंफर्म

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. शाहरुख खान ने बताया कि फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Sep 2026 02:37 PM (IST)
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शाहरुख खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं. अब शाहरुख को फिल्म 'किंग' में देखा जाएगा. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. ये एक्शन-एडवेंचर फिल्म है. अब शाहरुख ने फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. शाहरुख ने एक्स पर आस्क मी एनिथिंग सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने बताया कि किंग 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है.

'किंग' को लेकर शाहरुख का अपडेट

शाहरुख से एक फैन ने पूछा कि सर किंग का कुछ अपडेट दो...3 साल पहले लास्ट मूवी देखी थी आपकी थिएटर में. और कितना तरसाओगे एक ट्रेलर के लिए ही? इस पर एक्टर ने लिखा- अब पिक्चर ही देखो ना. तरसा नहीं रहा, अच्छी वाली बना रहा हूं. एक दिल को तसल्ली मिले. सब आएगा. 24 दिसंबर से पहले.

उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद समेत मेकर्स फिल्म के एसेट पर काम कर रहे हैं. ये सुनिश्चित करने के लिए समय ले रहे हैं कि दर्शकों के सामने उनका सबसे बेहतरीन काम आए. उन्होंने लिखा, 'सिद्धार्थ तो बेचारा लगा हुआ है. लेट भी हैं. पूरा समय ले रहा है ताकि अच्छी चीज दर्शकों तक पहुंचे. ताकि आप सभी एंजॉय करें और किंग से खुश हों और गर्व करें.'

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ट्रेलर को लेकर शाहरुख ने कहा ये

जब एक फैन ने उनसे कम से कम ट्रेलर रिलीज करने की गुजारिश की, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि फिलहाल वो फैंस से बातचीत करेंगे और ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने ये भी याद दिलाया कि फिल्म की रिलीज में अभी करीब 100 दिन बाकी हैं और फैंस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए. उन्होंने लिखा, 'अभी सिर्फ बात करूंगा, ट्रेलर बाद में... फिल्म के 100 दिन बाकी हैं. 24th दिसंबर ब्रो.'

इसके अलावा शाहरुख ने बताया कि वो किंग को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. शाहरुख ने लिखा- किंग में सबकुछ शानदार है. आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बहुत काम किया है, जितना हो सका है. एक्शन, गाने, एक्टर्स और मेरे बाल सब जबरदस्त है.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

बता दें कि ‘किंग’ में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत, अभय वर्मा और अरशद वारसी भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये सुहाना खान की पहली थिएट्रिकल फिल्म है. इस फिल्म से शाहरुख और सुहाना पहली बार पर्दे पर दिखेंगे. 

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फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने किया है. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म से शाहरुख खान का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. इसे काफी पसंद किया गया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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