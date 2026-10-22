करवाचौथ पर चाहती हैं रॉयल लुक, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रेड साड़ी से लें इंस्पिरेशन

कृति सेनन का लाल साड़ी लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो करवाचौथ पर अपने पारंपरिक लुक में मॉडर्न टच जोड़ना चाहती हैं. अगर आप भी इस करवा चौथ पर कुछ ऐसा पहनने का सोच रही हैं तो कृति सेनन के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है.