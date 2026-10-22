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करवाचौथ पर चाहती हैं रॉयल लुक, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रेड साड़ी से लें इंस्पिरेशन
करवाचौथ पर लाल साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए आप दीपिका पादुकोण से लेकर अनुष्का शर्मा तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनका अंदाज आपके लुक को रॉयल बना देगा.
लाल रंग सुहाग की निशानी माना जाता है. करवाचौथ पर तो खासतौर पर महिलाएं इस रंग के आउटफिट को पहन सजती संवरती हैं. अगर आप भी इस करवाचौथ रेड कलर की साड़ी पहन दुल्हन की तरह लगना चाहती हैं तो आप इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Tags :Karwa Chauth
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