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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवाचौथ पर चाहती हैं रॉयल लुक, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रेड साड़ी से लें इंस्पिरेशन

करवाचौथ पर चाहती हैं रॉयल लुक, इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की रेड साड़ी से लें इंस्पिरेशन

करवाचौथ पर लाल साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए आप दीपिका पादुकोण से लेकर अनुष्का शर्मा तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनका अंदाज आपके लुक को रॉयल बना देगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2026 02:54 PM (IST)
करवाचौथ पर लाल साड़ी में खूबसूरत दिखने के लिए आप दीपिका पादुकोण से लेकर अनुष्का शर्मा तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. इनका अंदाज आपके लुक को रॉयल बना देगा.

लाल रंग सुहाग की निशानी माना जाता है. करवाचौथ पर तो खासतौर पर महिलाएं इस रंग के आउटफिट को पहन सजती संवरती हैं. अगर आप भी इस करवाचौथ रेड कलर की साड़ी पहन दुल्हन की तरह लगना चाहती हैं तो आप इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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करवाचौथ के लिए दीपिका पादुकोण का ये रेड बनारसी साड़ी लुक एकदम परफेक्ट है. आप भी इस करवाचौथ पर दीपिका पादुकोण की बनारसी साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेकर बला की खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आ सकती हैं.
करवाचौथ के लिए दीपिका पादुकोण का ये रेड बनारसी साड़ी लुक एकदम परफेक्ट है. आप भी इस करवाचौथ पर दीपिका पादुकोण की बनारसी साड़ी लुक से इंस्पिरेशन लेकर बला की खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आ सकती हैं.
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कैटरीना कैफ का लाल साड़ी लुक बहुत स्टाइलिश और सादगी भरा है . कैटरीना का यह लुक उन महिलाओं के लिए अच्छा है जिन्हे करवाचौथ पर खूबसूरत लगने के साथ साथ सिंपल रहना पसंद है. कैटरीना का यह प्यारा सा अंदाज़ करवाचौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है .
कैटरीना कैफ का लाल साड़ी लुक बहुत स्टाइलिश और सादगी भरा है . कैटरीना का यह लुक उन महिलाओं के लिए अच्छा है जिन्हे करवाचौथ पर खूबसूरत लगने के साथ साथ सिंपल रहना पसंद है. कैटरीना का यह प्यारा सा अंदाज़ करवाचौथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है .
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आलिया भट्ट का लाल साड़ी वाला लुक बेहद ख़ास, सिंपल और पारंपरिक लग रहा है. साड़ी के साथ-साथ उनका यह सिंपल स्टाइल उनके लुक को बहुत खास बना रहा है.आलिया भट्ट का यह खूबसूरत अंदाज़ करवा चौथ पर पारंपरिक अंदाज़ अपनाने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दे सकता है .
आलिया भट्ट का लाल साड़ी वाला लुक बेहद ख़ास, सिंपल और पारंपरिक लग रहा है. साड़ी के साथ-साथ उनका यह सिंपल स्टाइल उनके लुक को बहुत खास बना रहा है.आलिया भट्ट का यह खूबसूरत अंदाज़ करवा चौथ पर पारंपरिक अंदाज़ अपनाने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दे सकता है .
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माधुरी दीक्षित लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत , एलिगेंट और अट्रैक्टिव लग रही है. अगर आप भी करवाचौथ पर क्लासिक इंडियन लुक चाहती है तो माधुरी दीक्षित के इस एलिगेंट लुक से इंस्पिरेशन ले सकते है. इस तरह का लुक त्यौहार की ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
माधुरी दीक्षित लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत , एलिगेंट और अट्रैक्टिव लग रही है. अगर आप भी करवाचौथ पर क्लासिक इंडियन लुक चाहती है तो माधुरी दीक्षित के इस एलिगेंट लुक से इंस्पिरेशन ले सकते है. इस तरह का लुक त्यौहार की ख़ूबसूरती को और बड़ा देता है.
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कृति सेनन का लाल साड़ी लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो करवाचौथ पर अपने पारंपरिक लुक में मॉडर्न टच जोड़ना चाहती हैं. अगर आप भी इस करवा चौथ पर कुछ ऐसा पहनने का सोच रही हैं तो कृति सेनन के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है.
कृति सेनन का लाल साड़ी लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा है उनका यह अंदाज उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो करवाचौथ पर अपने पारंपरिक लुक में मॉडर्न टच जोड़ना चाहती हैं. अगर आप भी इस करवा चौथ पर कुछ ऐसा पहनने का सोच रही हैं तो कृति सेनन के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है.
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कियारा आडवाणी का रेड साड़ी लुक बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारा लग रहा है , कियारा का यह लुक उन महिलाओं के लिए बेहद ख़ास जो ट्रेडिशनल कपड़ो में थोड़ा ग्लैमरस अंदाज़ चाहती है. अगर आप ही अपने अंदाज़ में ग्लैमरस जोड़ना चाहती हैं तो किआरा के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
कियारा आडवाणी का रेड साड़ी लुक बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारा लग रहा है , कियारा का यह लुक उन महिलाओं के लिए बेहद ख़ास जो ट्रेडिशनल कपड़ो में थोड़ा ग्लैमरस अंदाज़ चाहती है. अगर आप ही अपने अंदाज़ में ग्लैमरस जोड़ना चाहती हैं तो किआरा के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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अनुष्का शर्मा का लाल साड़ी में अंदाज़ बेहद खूबसूरत और रॉयल लग रहा है. अनुष्का का यह खूबसूरत अंदाज़ करवाचौथ के लिए बेस्ट इन्स्पिरेशन है.अगर आप इस त्योहार पर लाल साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो अनुष्का के इस लुक से अपना पसंदीदा अंदाज चुन सकती हैं.
अनुष्का शर्मा का लाल साड़ी में अंदाज़ बेहद खूबसूरत और रॉयल लग रहा है. अनुष्का का यह खूबसूरत अंदाज़ करवाचौथ के लिए बेस्ट इन्स्पिरेशन है.अगर आप इस त्योहार पर लाल साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो अनुष्का के इस लुक से अपना पसंदीदा अंदाज चुन सकती हैं.
Published at : 22 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth

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