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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिद्धार्थ मल्होत्रा ने एकता कपूर संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, लिया बप्पा का आशीर्वाद

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एकता कपूर संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, लिया बप्पा का आशीर्वाद

सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे. दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया. आइए तस्वीरें देखते हैं...

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 15 Sep 2026 02:31 PM (IST)
सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे. दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया. आइए तस्वीरें देखते हैं...

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. थ्रिलर-मिस्ट्री जॉनर की इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं. फिल्म की रिलीज से पहले सिद्धार्थ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी उनके साथ नजर आईं.

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सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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फोटोज में सिद्धार्थ गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ ने एकता कपूर संग लालबागचा राजा के दर्शन किए और बप्पा का आशीर्वाद लिया.
फोटोज में सिद्धार्थ गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ ने एकता कपूर संग लालबागचा राजा के दर्शन किए और बप्पा का आशीर्वाद लिया.
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इस दौरान एकता कपूर बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लाल कलर का प्रिंटेड एथनिक सूट पहना था, जिस पर पीले और मल्टीकलर प्रिंट्स थे.
इस दौरान एकता कपूर बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लाल कलर का प्रिंटेड एथनिक सूट पहना था, जिस पर पीले और मल्टीकलर प्रिंट्स थे.
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इसके साथ उन्होंने मैचिंग लाल दुपट्टा कैरी किया, जिसके बॉर्डर पर लटकन और कौड़ी की डिटेलिंग थी. एकता ने बालों को बीच की मांग के साथ खुला रखा था और न्यूड टोन मेकअप के साथ अपने लुक को काफी सिंपल रखा.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग लाल दुपट्टा कैरी किया, जिसके बॉर्डर पर लटकन और कौड़ी की डिटेलिंग थी. एकता ने बालों को बीच की मांग के साथ खुला रखा था और न्यूड टोन मेकअप के साथ अपने लुक को काफी सिंपल रखा.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऑफ-व्हाइट और रेड कलर का ओम्ब्रे शेड वाला कुर्ता पहना था. कुर्ते के कॉलर और कलाई के पास खूबसूरत जरी की कढ़ाई की गई थी, जो उनके लुक को और खास बना रही थी. इस ट्रेडिशनल अंदाज में सिद्धार्थ काफी हैंडसम लग रहे थे.
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऑफ-व्हाइट और रेड कलर का ओम्ब्रे शेड वाला कुर्ता पहना था. कुर्ते के कॉलर और कलाई के पास खूबसूरत जरी की कढ़ाई की गई थी, जो उनके लुक को और खास बना रही थी. इस ट्रेडिशनल अंदाज में सिद्धार्थ काफी हैंडसम लग रहे थे.
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'द वन' की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है.
'द वन' की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है.
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ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
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इस थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया नजर आएंगी. दोनों पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.
इस थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया नजर आएंगी. दोनों पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे.
Published at : 15 Sep 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Ekta Kapoor

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