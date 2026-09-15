सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एकता कपूर संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, लिया बप्पा का आशीर्वाद

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऑफ-व्हाइट और रेड कलर का ओम्ब्रे शेड वाला कुर्ता पहना था. कुर्ते के कॉलर और कलाई के पास खूबसूरत जरी की कढ़ाई की गई थी, जो उनके लुक को और खास बना रही थी. इस ट्रेडिशनल अंदाज में सिद्धार्थ काफी हैंडसम लग रहे थे.