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सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एकता कपूर संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, लिया बप्पा का आशीर्वाद
सिद्धार्थ मल्होत्रा और एकता कपूर गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे. दोनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया. आइए तस्वीरें देखते हैं...
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. थ्रिलर-मिस्ट्री जॉनर की इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं. फिल्म की रिलीज से पहले सिद्धार्थ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी उनके साथ नजर आईं.
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Published at : 15 Sep 2026 02:11 PM (IST)
Tags :Sidharth Malhotra Ekta Kapoor
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