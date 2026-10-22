कभी हंसाएंगे कभी डराएंगे, इन 5 फिल्मों से 2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे अजय देवगन

अजय देवगन जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हैं. इन दिनों 'दृश्यम 3' थिएटर में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म की कहानी ने फैंस को इंप्रेस किया. फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अब 2027 में अजय कई सारी फिल्में लेकर आ रहे हैं. आइए जानते हैं 2027 में अजय किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं.

गोलमाल 5

फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. फिल्म में अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, शरमन जोशी, अक्षय कुमार और करीना जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म से अक्षय कुमार का लुक सामने आ चुका है. वो फिल्म में बाल्ड लुक में दिखेंगे. इस फिल्म की काफी चर्चा है. रोहित शेट्टी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे. फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है. रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की थी.

'रेंजर'

फिल्म 2027 में रिलीज होगी. इस फिल्म में तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगी. इस फिल्म को जगन शक्ति डायरेक्ट कर रहे हैं. अजय फिल्म में वन अधिकारी के रोल में होंगे. फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में दिखेंगे.

'चौहान'

फिल्म अक्टूबर 2027 में रिलीज होगी. फिल्म से अजय का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फिल्म को नीरज यादव डायरेक्ट कर रहे हैं. ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं.

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'गृह प्रवेश'

ये हॉरर थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में अजय और काजोल साथ में दिखेंगे. फिल्म को रोहित जुगराज डायरेक्ट कर रहे हैं. अजय फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं.

'शैतान 2'

इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. अभिषेक पाठक ने कंफर्म किया कि फिल्म पर काम चल रहा है. मेकर्स फिल्म को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. फिल्म में आर माधवन भी दिखेंगे. विकास बहस फिल्म के डायरेक्ट हैं. फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये सुपर नैचुरल हॉरर थ्रिलर है.