'मिर्जापुर द मूवी' के भौकाल के बीच छाया इश्क, 'सांसों की माला' का लिरिकल वीडियो रिलीज

पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी', साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म रीलिज को बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा में है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार कलेक्शन से रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को और लुभाने के लिए मेकर्स ने फिल्म के गाने 'सांसों की माला' का लिरिकल वीडियो रिलीज कर दिया है.

'सांसों की माला' का लिरिकल वीडियो रिलीज

बता दें कि ये लिरिकल वीडियो फिल्म के भौकाल से भरी दुनिया में एक प्यार का रंग भरता नजर आ रहा है. गाने में मिर्जाापुर की खूबसूरत जोड़ियों को देखा जा सकता है, और उनके बीच की अनोखी केमिस्ट्री अलग अंदाज में इस गाने के जरिए दिलो को छू रही है.

मेकर्स ने इस आइकॉनिक गाने को फिर से पेश करते हुए लिस्नर्स को एक खूबसूरत सौगात दी है. गाने को मधुर शर्मा ने गाया है, जबकि गाने को प्रोड्यूस करने के साथ ही वैभव पानी ने कंपोज भी किया है. जबकि इसके बोल नुसरत फतेह अली खान ने लिखे हैं.

गाने के लिरिकल वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ''सांसों की माला पे, सिमरूं में पी का नाम. 'सांसों की माला' का लिरिकल वीडियो अब आउट हो गया है! मिर्जापुर द मूवी, अब हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में.'

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फिल्म का कलेक्शन

4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने ओपनिंग डे पर सैकनिल्क के मुताबिक, 25.75 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रिलीज के 11वें दिन फिल्म ने 5.50 करोड़ की कमाई की.



अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेड 'मिर्जापुर: द मूवी' का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है और फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, फिल्म के कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने को-प्रोड्यूसर किया है.

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