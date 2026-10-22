दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली कॉन्सर्ट की इजाजत, अब दीपके ने कह दी ऐसी बात

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और त्योहारों के मौसम का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित कॉन्सर्ट की इजाजत नहीं दी है. अब इसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अप्रत्य़क्ष रूप से सरकार और दिल्ली पुलिस को घेरते हुए पूछा है कि क्या कॉन्सर्ट से भी डर लगता है?

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित संगीत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फैंस के जुटने की उम्मीद जताई जा रही थी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित कॉन्सर्ट के बाद उन्हें इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम के लिए जाना था. ‘वर्ल्ड टूर’ के तहत दोसांझ उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में अपने संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं.

सौरभ भारद्वाज ने भी BJP सरकार पर उठाए सवाल

उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इसे लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को इजाजत देने से क्यों इनकार कर रही है? उन्होंने कहा, ''भारतीय युवा दोसांझ को पसंद करते हैं और पंजाब में भी वह लोगों के चहेते हैं. ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहां पर जो उद्योगपति पैसा कमा ले या कोई सुपर स्टार बन जाए तो वो सरकार से डरने लग जाता है. ऐसा विदेशों में नहीं देखा जाता है. अमेरिका में नहीं देखा जाता है.''

'दिलजीत दोसांझ किसानों, स्टूडेंट्स के लिए भी आवाज उठाई'

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, ''दिलजीत दोसांझ उन चंद कलाकारों में से हैं जब किसान बॉर्डर पर बैठे तो उन्होंने उनके हक के लिए आवाज उठाई. जब पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता की तो उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई. कंगना रनौत के साथ उनकी काफी सोशल मीडिया पर नोकझोंक हुई. उस कारण जब उन्होंने पंजाब के आतंकवाद पर और पुलिस की बर्बरता पर फिल्म बनाई 'सतलुज' बनाई तो उसको भी सरकार ने बैन कर दिया. इसके बावजूद पंजाब के लोगों ने घर और मोहल्लों में स्क्रीन लगा लगाकर उस फिल्म को देखा.

उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार कर रही है वो तमाम सुपर स्टार्स को मैसेज दे रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ रहेंगे तो सरकार आपका काम धंधा बंद कर देगी. इस तरह के कामों की वजह से दिलजीत दोसांझ युवाओं के सुपर हीरो बन जाएंगे.

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