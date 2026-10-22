‘जेलर 2’ पर फिदा हुए अल्लू अर्जुन, रजनीकांत के स्वैग की तारीफ में कही ये बात

भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार्स में से एक अल्लू अर्जुन ने सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस सफलता पर खुशी जताई. उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की मेहनत और रजनीकांत के शानदार अंदाज की जमकर तारीफ की.

अल्लू अर्जुन ने की 'जेलर 2' की तारीफ

अल्लू अर्जुन हमेशा से दूसरे कलाकारों की प्रतिभा की सराहना करने और उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए जाने जाते हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुपरस्टार रजनीकांत और फिल्म 'जेलर 2' की पूरी टीम को बधाई दी. यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस एक्शन और मनोरंजन से भरपूर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने कम समय में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

अल्लू अर्जुन ने एक्स पर फिल्म की तारीफ करते हुए रजनीकांत के शानदार व्यक्तित्व, स्वैग और पर्दे पर उनकी दमदार मौजूदगी की सराहना की. उन्होंने निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार को शानदार फिल्म बनाने के लिए बधाई दी. साथ ही, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत की तारीफ की और सन पिक्चर्स सहित फिल्म के सभी कलाकारों और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं.

अल्लू अर्जुन की यह तारीफ ऐसे समय में आई है, जब 'जेलर 2' दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच अल्लू अर्जुन की पोस्ट ने प्रशंसकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है.

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रजनीकांत के स्वैग पर कही ये बात

एक्स पर 'जेलर 2' का पोस्टर शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा- ये रजनी सर के स्टारडम, स्वैग और शानदार अंदाज की सच्ची मिसाल है. ये एक ऐसी मनोरंजक फिल्म है, जो दर्शकों का रोमांच लगातार बनाए रखती है. भाई... अनिरुद्ध ने कमाल कर दिया! फिल्म के सभी कलाकारों, तकनीशियनों और निर्माता ने इसमें अपना पूरा दिल लगा दिया है. निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार गरु ने धमाकेदार अंदाज में एक शानदार हिट फिल्म दी है. बिना अपनी शर्ट पर एक भी सिलवट पड़े 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करना सिर्फ रजनी सर के लिए ही मुमकिन है. पूरी टीम को बधाई.

#Jailer2 is 🔥🔥🔥 A true showcase of @rajinikanth sir’s star power, swag & aura! A Commercial Entertainer that keeps the adrenaline pumping! Brother... @anirudhofficial KILLED IT! All the artists, technicians & the producer have poured their hearts into this film. The Showman @Nelsondilpkumar garu delivers the coolest hit with a BANG! చొక్కా నలగకుండా 500 CR+ కొట్టడం ఒక్క రజినీ గారికే సాధ్యం! 🖤 Congratulations to the entire team! @sunpictures — Allu Arjun (@alluarjun) October 22, 2026

'जेलर 2' को सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. रजनीकांत की लोकप्रियता, फिल्म के दमदार एक्शन सीक्वेंस और शानदार संगीत ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया है.

वहीं, अल्लू अर्जुन भी अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं. कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं. वह जल्द ही निर्देशक एटली की फिल्म 'राका' में नजर आएंगे, जिसमें दीपिका पादुकोण भी मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, उनके पास बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एए23', 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' और कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं.