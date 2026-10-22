एक्सप्लोरर
'उड़ता तीर' की स्क्रीनिंग में भाई इब्राहिम संग छाईं सारा, पत्नी ताहिरा संग आयुष्मान खुराना ने लूटी महफिल
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' की रिलीज से पहले 21 अक्टूबर को इसकी स्क्रीनिंग रखी गई. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, जिन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये स्पाई एक्शन-कॉमेडी 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. आकाश ए. कौशिक के निर्देशन में बनी ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 22 Oct 2026 09:07 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
करवा चौथ पर लगना है चांद का टुकड़ा, इन एक्ट्रेसेस के ट्रेडिशनल लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
8 Photos
प्रियंका-निक ने बेटी संग अमेरिका में किया कन्या पूजन, मालती की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
मनोरंजन
रणबीर कपूर की 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा रही करोड़ों
मनोरंजन
'जेलर 2' की 7वें दिन भी गूंजी दहाड़, बनी ऐसा करने वाली रजनीकांत तीसरी फिल्म
मनोरंजन
'दलेर मेहंदी से माफी मांगनी पड़ेगी...' मीका सिंह ने सुबोध उनियाल से मांगा 35 लाख रुपये का सबूत
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion