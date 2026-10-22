'उड़ता तीर' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 13' फेम माहिरा शर्मा अपने ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. उन्होंने ग्रे शीयर हॉल्टर-नेक टॉप के साथ लाइट ब्लू बैगी वाइड-लेग जींस पहनी थी. ब्लैक बेल्ट के साथ उन्होंने अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया.