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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसैफ अली खान ने बेची अपनी 19 साल पुरानी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ में हुई डील

सैफ अली खान ने बेची अपनी 19 साल पुरानी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ में हुई डील

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने अपने मुंबई के बांद्रा वेस्ट वाले एक अपार्टमेंट को लेकर बड़ी डील की है. एक्टर ने अपनी 19 साल पुरानी प्रॉपर्टी के एक हिस्से को करोड़ों की कीमत में बेच दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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अरबों की संपत्ति के मालिक बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में मुंबई में अपनी एक प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी डील की थी. उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने दो ऑफिस स्पेस किराए पर दिए थे, जबकि अब खबरें हैं कि अभिनेता ने अपनी एक लग्जरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है. 19 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में बेची गई है.

सैफ अली खान ने 4.11 करोड़ रुपये में बेचा फ्लैट

CRE Matrix से मिली जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित अपना एक फ्लैट दो पार्किंग स्पेस के साथ 4.11 करोड़ में बेचा है. इसका कारपेट एरिया 797 वर्ग फुट है. ये डील 19 अक्टूबर 2026 को हुई थी. जबकि एग्रीमेंट टू सेल 7 मार्च, 2024 का था. 

19 साल पहले खरीदी थी सैफ ने ये प्रॉपर्टी

खरीदार को इस फ्लैट पर 7 मार्च, 2024 को कब्जा मिल गया था. इस डील में 24.66 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई है. सैफ अली खान की ये प्रॉपर्टी बांद्रा वेस्ट में 'हाई-कॉन्स रेजीडेंसी' में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ ने साल 2007 में 'हाई-कॉन्स रेजीडेंसी' के ऊपरी फ्लोर पर एक यूनिट को 9.7 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसका कारपेट एरिया 6,000 वर्ग फुट था. बाद में इसे एक्टर ने तीन हिस्सों में बांटकर तीन फ्लैट बना दिए. इनमें से अब 797 वर्ग फुट का ऊपरी फ्लोर वाला फ्लैट सेल कर दिया गया है. दो अन्य फ्लैट 2,205 वर्ग फुट और 2,997 वर्ग फुट के हैं.

22 लाख से ज्यादा के किराये पर दी ये प्रॉपर्टी

कुछ दिनों पहले ही सैफ अली खान ने 22.76 लाख रुपये के मंथली किराये पर अपनी दो कमर्शियल यूनिट को 'दुर्वा फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड' को किराये पर दिया था. ये प्रॉपर्टी मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर स्थित है, जिसका कुल कारपेट एरिया 5,692 वर्ग फुट है.

सैफ अली खान का वर्क फ्रंट

सैफ अली खान को पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ देखा गया था. हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी. हाल ही में एक्टर अपनी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5' में भी नजर आए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN
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