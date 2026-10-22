'तुम बिन’ की गजल से ‘दस बहाने’ के बीट्स तक, अनुभव सिन्हा की फिल्मों के गानों का अलग अंदाज

फिल्म बनाने के साथ-साथ अनुभव सिन्हा को संगीत से भी काफी ख़ास लगाव रहा है. उनकी फिल्मों के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं. साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन का गाना कोई फ़रियाद जगजीत सिंह की आवाज में गाया गया है. यह गजल आज भी उन लोगों के बीच पसंद की जाती है, जो यादों में खोए रहते हैं या टूटे दिल का दर्द महसूस करते हैं.