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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तुम बिन’ की गजल से ‘दस बहाने’ के बीट्स तक, अनुभव सिन्हा की फिल्मों के गानों का अलग अंदाज

'तुम बिन’ की गजल से ‘दस बहाने’ के बीट्स तक, अनुभव सिन्हा की फिल्मों के गानों का अलग अंदाज

अनुभव सिन्हा की फिल्मों में ‘कोई फरियाद’ और ‘छोटी छोटी रातें’ की रोमांटिक धुनों से लेकर ‘दस बहाने’ और ‘छम्मक छल्लो’ जैसे हिट गानों तक, गजल, डांस बीट्स और पॉप म्यूजिक के कई रंग देखने को मिले.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2026 05:24 PM (IST)
अनुभव सिन्हा की फिल्मों में ‘कोई फरियाद’ और ‘छोटी छोटी रातें’ की रोमांटिक धुनों से लेकर ‘दस बहाने’ और ‘छम्मक छल्लो’ जैसे हिट गानों तक, गजल, डांस बीट्स और पॉप म्यूजिक के कई रंग देखने को मिले.

अनुभव सिन्हा की फिल्मों में संगीत के कई रंग देखने को मिले, जहां कुछ गानों ने दिल छुआ तो कुछ ने डांस फ्लोर पर धूम मचाई. उनकी फिल्मों के इन गानों ने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.

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फिल्म बनाने के साथ-साथ अनुभव सिन्हा को संगीत से भी काफी ख़ास लगाव रहा है. उनकी फिल्मों के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं. साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन का गाना कोई फ़रियाद जगजीत सिंह की आवाज में गाया गया है. यह गजल आज भी उन लोगों के बीच पसंद की जाती है, जो यादों में खोए रहते हैं या टूटे दिल का दर्द महसूस करते हैं.
फिल्म बनाने के साथ-साथ अनुभव सिन्हा को संगीत से भी काफी ख़ास लगाव रहा है. उनकी फिल्मों के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं. साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन का गाना कोई फ़रियाद जगजीत सिंह की आवाज में गाया गया है. यह गजल आज भी उन लोगों के बीच पसंद की जाती है, जो यादों में खोए रहते हैं या टूटे दिल का दर्द महसूस करते हैं.
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फिल्म तुम बिन का गाना 'छोटी छोटी रातें' प्यार की शुरुआत में महसूस होने वाले मीठे एहसास को बयां करता है. इसकी प्यारी धुन और भावनाओं ने देशभर के लोगों का दिल जीता. रिलीज होने के बाद यह गाना रेडियो स्टेशनों और म्यूजिक चैनलों पर बहुत चला और फिल्म के यादगार गानों में शामिल हो गया.
फिल्म तुम बिन का गाना 'छोटी छोटी रातें' प्यार की शुरुआत में महसूस होने वाले मीठे एहसास को बयां करता है. इसकी प्यारी धुन और भावनाओं ने देशभर के लोगों का दिल जीता. रिलीज होने के बाद यह गाना रेडियो स्टेशनों और म्यूजिक चैनलों पर बहुत चला और फिल्म के यादगार गानों में शामिल हो गया.
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फिल्म तुम बिन का एक और बेहद मशहूर गाना 'तुम्हारे सिवा' के जरिए अनुभव सिन्हा ने रोमांटिक कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ने की कोशिश की. इस गाने ने कोमल भावनाओं को खूबसूरत संगीत के साथ पेश किया. इसकी लोकप्रियता ने तुम बिन के म्यूजिक एल्बम की सफलता में अहम भूमिका निभाई और फिल्म को एक यादगार म्यूजिकल पहचान मिली.
फिल्म तुम बिन का एक और बेहद मशहूर गाना 'तुम्हारे सिवा' के जरिए अनुभव सिन्हा ने रोमांटिक कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ने की कोशिश की. इस गाने ने कोमल भावनाओं को खूबसूरत संगीत के साथ पेश किया. इसकी लोकप्रियता ने तुम बिन के म्यूजिक एल्बम की सफलता में अहम भूमिका निभाई और फिल्म को एक यादगार म्यूजिकल पहचान मिली.
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साल 2005 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दस के साथ अनुभव सिन्हा ने संगीत का एक अलग अंदाज पेश किया. 'दस बहाने' में मॉडर्न बीट्स और डांस का जोश देखने को मिला. गाने के आइकॉनिक हुक स्टेप और दमदार बीट्स ने इसे उस दौर का लोकप्रिय डांस एंथम बना दिया. यह गाना क्लब, शादियों और कॉलेज फेस्टिवल्स में खूब बजाया गया.
साल 2005 में एक्शन थ्रिलर फिल्म दस के साथ अनुभव सिन्हा ने संगीत का एक अलग अंदाज पेश किया. 'दस बहाने' में मॉडर्न बीट्स और डांस का जोश देखने को मिला. गाने के आइकॉनिक हुक स्टेप और दमदार बीट्स ने इसे उस दौर का लोकप्रिय डांस एंथम बना दिया. यह गाना क्लब, शादियों और कॉलेज फेस्टिवल्स में खूब बजाया गया.
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फिल्म दस का एक और बहुत खास गाना 'दीदार दे' है. शार्प बीट्स और जोशीली आवाज के मेल ने इसे एक अलग ही पहचान दी है . अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बना यह गाना बहुत हिट रहा और अपने तेज म्यूजिक के कारण डांस फ्लोर पर खूब पसंद किया गया. इस गाने ने दिखाया कि उनकी फिल्मों में संगीत के अलग-अलग अंदाज देखने को मिलते हैं.
फिल्म दस का एक और बहुत खास गाना 'दीदार दे' है. शार्प बीट्स और जोशीली आवाज के मेल ने इसे एक अलग ही पहचान दी है . अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बना यह गाना बहुत हिट रहा और अपने तेज म्यूजिक के कारण डांस फ्लोर पर खूब पसंद किया गया. इस गाने ने दिखाया कि उनकी फिल्मों में संगीत के अलग-अलग अंदाज देखने को मिलते हैं.
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साइंस-फिक्शन फिल्म रा.वन के लिए अनुभव सिन्हा ने इंटरनेशनल स्टार एकॉन के साथ काम किया. 'छम्मक छल्लो' में ग्लोबल पॉप म्यूजिक का अंदाज देखने को मिला. इस गाने ने दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की और प्लेलिस्ट से लेकर पॉप कल्चर तक अपनी जगह बनाई. यह अनुभव सिन्हा के म्यूजिक विजन का पता चलता है .
साइंस-फिक्शन फिल्म रा.वन के लिए अनुभव सिन्हा ने इंटरनेशनल स्टार एकॉन के साथ काम किया. 'छम्मक छल्लो' में ग्लोबल पॉप म्यूजिक का अंदाज देखने को मिला. इस गाने ने दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की और प्लेलिस्ट से लेकर पॉप कल्चर तक अपनी जगह बनाई. यह अनुभव सिन्हा के म्यूजिक विजन का पता चलता है .
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फिल्म 'रा.वन' का गाना 'दिलदारा' बाकी तेज गानों से बहुत अलग था. इसमें सुकून देने वाली धुन और आज के संगीत का मेल था. गाने में सूफी संगीत का अंदाज भी सुनने को मिला. अनुभव सिन्हा की संगीत की समझ ने इस गाने को एक खास पहचान दिलाई. उनकी फिल्मों में गजल, रोमांटिक गानों, डांस गानों और विदेशी संगीत का भी अलग अंदाज देखने को मिलता है.
फिल्म 'रा.वन' का गाना 'दिलदारा' बाकी तेज गानों से बहुत अलग था. इसमें सुकून देने वाली धुन और आज के संगीत का मेल था. गाने में सूफी संगीत का अंदाज भी सुनने को मिला. अनुभव सिन्हा की संगीत की समझ ने इस गाने को एक खास पहचान दिलाई. उनकी फिल्मों में गजल, रोमांटिक गानों, डांस गानों और विदेशी संगीत का भी अलग अंदाज देखने को मिलता है.
Published at : 22 Oct 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Anubhav Sinha

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