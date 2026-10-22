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'तुम बिन’ की गजल से ‘दस बहाने’ के बीट्स तक, अनुभव सिन्हा की फिल्मों के गानों का अलग अंदाज
अनुभव सिन्हा की फिल्मों में ‘कोई फरियाद’ और ‘छोटी छोटी रातें’ की रोमांटिक धुनों से लेकर ‘दस बहाने’ और ‘छम्मक छल्लो’ जैसे हिट गानों तक, गजल, डांस बीट्स और पॉप म्यूजिक के कई रंग देखने को मिले.
अनुभव सिन्हा की फिल्मों में संगीत के कई रंग देखने को मिले, जहां कुछ गानों ने दिल छुआ तो कुछ ने डांस फ्लोर पर धूम मचाई. उनकी फिल्मों के इन गानों ने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.
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Published at : 22 Oct 2026 05:24 PM (IST)
Tags :Anubhav Sinha
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