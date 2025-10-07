एवेंजर्स के पॉपुलर कैरेक्टर ब्लैक विडो से खूब पॉपुलर हुईं स्कारलेट जोहानसन हॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्हें फिल्म और टेलीविजन दोनों में 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस और उनकी फिल्मों ने कथित तौर पर 14 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई की है. हॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक, जोहानसन काफी आलीशन लाइफ जीती हैं. वे इतनी अमीर हैं कि उनकी दौलत के आगे बॉलीवुड हसीनाएं आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण भी फीकी हैं. चलिए यहां स्कारलेट जोहानसन की नेटवर्थ जानते हैं

स्कारलेट जोहानसन की कुल नेटवर्थ कितनी हैं?

सेलिब्रिटी नेटवर्थ.कॉम के मुताबिक, 2025 तक स्कारलेट जोहानसन की कुल नेटवर्थ 165 मिलियन डॉलर है. इंडियन करेंसी के मुताबिक स्कारलेट लगभग 13,75 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन हैं. इस मामले में वे बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को भी मात देती हैं. बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट की कुल नेटवर्थ 550 करोड़ रुपये है जबकि दीपिका पादुकोण की कुल नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये है.





जोहानसन कहां से करती हैं मोटी कमाई

औसतन, यह स्टार अपनी ज़्यादातर बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स, जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और जुरासिक वर्ल्ड जैसी अन्य फ्रैंचाइज़ीज़, के लिए प्रति फ़िल्म $10-$20 मिलियन कमाती हैं. उनकी ज़्यादातर इनकम एड्स से भी आती है, और मैरिज स्टोरी की यह अभिनेत्री पहले डोल्से एंड गब्बाना, केल्विन क्लेन, मैंगो, लुई वुइटन और लॉरियल जैसे हाई-एंड ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं.

उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया है, 2024 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी 'दीज़ पिक्चर्स' की शुरुआत की और स्पेस रोमांटिक-कॉमेडी 'फ्लाई मी टू द मून' का निर्माण किया. वह 2025 में रिलीज़ हुई MCU फ़िल्म 'थंडरबोल्ट्स' की कार्यकारी निर्माता भी थीं, जिसने दुनिया भर में $380 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की है. उन्होंने इसी साल 'एलेनोर द ग्रेट' की रिलीज़ के साथ निर्देशन में भी कदम रखा था.

.





स्कारलेट जोहानसन कैसे कमाती हैं?

जोहानसन के पास इनकम के कई सोर्स हैं, लेकिन उनकी कमाई का मेन सोर्स एक्टिग है। 2.1 करोड़ डॉलर के एनुअल सैलरी के फोर्ब्स ने 2024 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में जोहानसन को 19वें स्थान पर रखा था.