तमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार
Tamannaah Bhatia Birthday Special: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के सिजलिंग लुक लेकर आए हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.
तमन्ना भाटिया ना सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं. आज वो अपनी एक्टिंग के साथ परफेक्ट और कर्वी फिगर से फैंस को दीवाना बनाती हैं. एक्ट्रेस 21 नवंबर को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. ऐसे में हम आपके लिए उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेकर आए हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Nov 2025 05:53 PM (IST)
