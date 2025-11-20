हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार

तमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार

Tamannaah Bhatia Birthday Special: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के सिजलिंग लुक लेकर आए हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tamannaah Bhatia Birthday Special: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के सिजलिंग लुक लेकर आए हैं. जिन्हें देख आप भी अपने होश खो बैठेंगे.

तमन्ना भाटिया ना सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी हैं. आज वो अपनी एक्टिंग के साथ परफेक्ट और कर्वी फिगर से फैंस को दीवाना बनाती हैं. एक्ट्रेस 21 नवंबर को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. ऐसे में हम आपके लिए उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेकर आए हैं.

1/10
तमन्ना भाटिया के एक्टिंग करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2005 में हिंदी फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' से हुई थी.
तमन्ना भाटिया के एक्टिंग करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2005 में हिंदी फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' से हुई थी.
2/10
फिर एक्ट्रेस ने इसी साल तेलुगु फिल्म 'श्री' और साल 2006 में तमिल फिल्म 'केडी' में भी काम किया. फिर वो 'हैप्पी डेज़' और 'कल्लूरी' में नजर आई और साउथ इंडस्ट्री का फेमस नाम बन गई.
फिर एक्ट्रेस ने इसी साल तेलुगु फिल्म 'श्री' और साल 2006 में तमिल फिल्म 'केडी' में भी काम किया. फिर वो 'हैप्पी डेज़' और 'कल्लूरी' में नजर आई और साउथ इंडस्ट्री का फेमस नाम बन गई.
3/10
एक्ट्रेस को असली फेमस 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (2017) से मिला था.
एक्ट्रेस को असली फेमस 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (2017) से मिला था.
4/10
तमन्ना भाटिया ने साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा '11- तं अवर' (2021), 'नवंबर स्टोरी' (2021), 'जी करदा' (2023) और 'आखरी सच' (2023) जैसी वेब सीरीज़ में भी काम किया है.
तमन्ना भाटिया ने साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के अलावा '11- तं अवर' (2021), 'नवंबर स्टोरी' (2021), 'जी करदा' (2023) और 'आखरी सच' (2023) जैसी वेब सीरीज़ में भी काम किया है.
5/10
तमन्ना एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं. एक्ट्रेस कई सुपरहिट फिल्मों में ब्लॉकबस्टर आइटम नंबरों भी दे चुकी हैं.
तमन्ना एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं. एक्ट्रेस कई सुपरहिट फिल्मों में ब्लॉकबस्टर आइटम नंबरों भी दे चुकी हैं.
6/10
तमन्ना भाटिया का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. जो अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं.
तमन्ना भाटिया का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. जो अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं.
7/10
एक्ट्रेस ने आखिरी बार बॉलीवुड एक्टर विजय़ वर्मा को डेट किया था. दोनों करीब दो-तीन साल साथ रहे थे. फिर इनका ब्रेकअप हो गया.
एक्ट्रेस ने आखिरी बार बॉलीवुड एक्टर विजय़ वर्मा को डेट किया था. दोनों करीब दो-तीन साल साथ रहे थे. फिर इनका ब्रेकअप हो गया.
8/10
विजय वर्मा से अलग होने के बाद एक्ट्रेस अपना पूरा ध्यान करियर पर ही फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस अब पहले से और ज्यादा हसीन हो चुकी हैं.
विजय वर्मा से अलग होने के बाद एक्ट्रेस अपना पूरा ध्यान करियर पर ही फोकस कर रही हैं. एक्ट्रेस अब पहले से और ज्यादा हसीन हो चुकी हैं.
9/10
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही है.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही है.
10/10
बता दें कि तमन्ना भाटिया की सोशल मीडिया पर भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टा पर एक्ट्रेस को 28 मिलियन से ज्य़ादा लोग फॉलो करते हैं.
बता दें कि तमन्ना भाटिया की सोशल मीडिया पर भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टा पर एक्ट्रेस को 28 मिलियन से ज्य़ादा लोग फॉलो करते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
आईपीएल
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget