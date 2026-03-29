शनिवार को 'धुरंधर 2' की धोबी पछाड़, साउथ फिल्मों का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर 2' से लेकर 'आड़ू 3' तक बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों ने धमाल मचा दिया है. शनिवार को तो फिल्मों ने खूब कमाई की और ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब रही. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने धमाका किया और किस फिल्म का बुरा हाल रहा.

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

फिल्म ने शनिवार को धमाका कर दिया है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 62.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 44.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 778.77 करोड़ हो गया है. फिल्म ने दूसरे शनिवार को कमाई के मामले में पुष्पा 2 (46 करोड़) को पछाड़ दिया है और दूसरे शनिवार को सबसे ज्याद कमाने वाली फिल्म बन गई थी. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. वहीं रणवीर सिंह फिल्म में लीड रोल में हैं. संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स फिल्म में दिखे.



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आड़ू 3 का शानदार कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म आड़ू 3 ने दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन 2.37 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 35 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म सिर्फ मलयामल भाषा में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने 6.03 करोड़ से ओपनिंग की थी.

Band Melam को मिला ऐसा रिस्पॉन्स

फिल्म ने शनिवार को 75 लाख का कलेक्शन किया. तेलुगू में रिलीज हुई इस फिल्म को 23 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 974 शोज मिले. इस फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हुए हैं. फिल्म ने पहले दिन 80 लाख और दूसरे दिन 1.05 करोड़ कमाए.

प्रोजेक्ट हेल मैरी

फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने शनिवार को 4.60 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 70.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इस फिल्म ने पहले दिन 2.25 करोड़, दूसरे दिन 2.90 करोड़ कमाए. फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई. फिल्म ने टोटल 9.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

उस्ताद भगत सिंह

पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. फिल्म ने शनिवार को 86 लाख की कमाई की. फिल्म को 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.