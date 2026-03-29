इस हसीना को सब कहने लगे थे 'पनौती',कोई नहीं करता था कास्ट, फिर यूं बदली थी किस्मत

बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने इंडस्ट्री में कदम रखा तब पूरा देश उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया. वो नेशनल क्रश बन गईं. बॉक्स ऑफिस पर उनकी कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन बाद में उन्हें ही कल्ट कहा जाने लगा.

एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म से खूब सुर्खियां बटोरीं, उसके बाद उन्हें कास्ट करने के लिए मेकर्स की लाइन तक लगा करती थी.लेकिन, फिर एक बुरा फेज आया जिससे उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया और लोगों ने उन्हें पनौती कहना शुरू कर दिया.

दीया मिर्जा को इस वजह से कहा गया पनौती

इस आर्टिकल में हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दीया मिर्जा हैं. हाल ही में दीया ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है.दीया ने कहा,'मुझे लगता है कि मैं लोगों की मेरे बारे में बनी सोच को चुनौती देने और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही. जब मैं शुरुआत की थी तो मेरी तुलना ऐश्वर्या राय से की जाती थी. मुझे याद है कि इसकी वजह से मुझे कई मौकों से हाथ धोना पड़ा.फिर मेरी सो-कोल्ड बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता मिली और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं बेरोजगार हो गई, क्योंकि जो लोग मुझे अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए रहते थे, वे अचानक मुझे पनौती और बदकिस्मत मानने लगे. मैंने ये सब झेला है.'

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दीया मिर्जा ने अपने स्ट्रगल के दौर के बारे में बात करते हुए आगे कहा,'मुझे याद है जब संजू फिल्म की कास्टिंग हो रही थी, तब मैंने राजकुमार हिरानी को कॉल किया था. मैं उनके साथ लगे रहो मुन्ना भाई में काम कर चुकी थी. मैंने उनसे कहा,'प्लीज मुझे काम दीजिए, प्लीज. मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे अपनी जगह बनाने का मौका ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है.कोई मुझे काम नहीं दे रहा है. आप ये फिल्म कर रहे हैं और मैं वादा करती हूं कि स्क्रीन टेस्ट भी दूंगी, जो आप चाहते हैं लेकिन प्लीज मुझे काम दीजिए.'

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