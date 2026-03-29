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सुरभि ज्योति ने मिनी व्हाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेगनेंसी ग्लो, वायरल हुई फोटोज
Surbhi Jyoti Photos: एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं. आए दिन वो खूबसूरत फोटोज शेयर करती है. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 10:22 AM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
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