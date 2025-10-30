हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमौत से 3 घंटे पहले सतीश शाह ने रत्ना पाठक को किया था मैसेज, सदमे में एक्ट्रेस

मौत से 3 घंटे पहले सतीश शाह ने रत्ना पाठक को किया था मैसेज, सदमे में एक्ट्रेस

सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे. सतीश का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके निधन से फैमिली और फ्रेंड्स शॉक्ड हैं. अब रत्ना ने उनके बारे में बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Oct 2025 02:04 PM (IST)
एक्टर रत्ना पाठक शाह ने को-एक्टर और दोस्त सतीश शाह को ट्रिब्यूट दिया है. रत्ना ने बताया कि सतीश की मौत से 3 घंटे पहले ही उनकी सतीश के साथ बात हुई थी. रत्नी सतीश के निधन की वजह से दुखी हैं और शॉक्ड हैं. रत्ना ने बताया कि सतीश ने उन्हें मैसेज किया था. 

सतीश शाह ने रत्ना पाठक को किया था मैसेज

रत्ना ने इंडियन एक्स्प्रेस में सतीश के लिए एक आर्टिकल लिखा है. उसमें उन्होंने लिखा- 25 अक्टूबर को सतीश का 12:57 PM को मैसेज आया- मुझे अक्सर मेरी उम्र की वजह से लोग अडल्ट समझ लेते हैं. इस पर 2:14 PM पर रत्ना ने जवाब दिया- ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इसके दो घंटे के अंदर 3:49 PM पर प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया मैसेज करते हैं कि सतीश भाई नहीं रहे.

रत्ना ने लिखा- पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही घटिया हरकत कर रहा है. जैसे-जैसे ये बात समझ में आई तो ये और भी अविश्वसनीय हो गया. सतीश चला गया. एक शख्स जिसने ज़िंदगी को और अच्छे से जीने, उस पर हंसने और हर वार सहने और मुस्कुराते रहने का इरादा रखने वाला चला गया.

रत्ना ने बताया कि जब उनके सभी दोस्तों को ये पता चला तो सभी शॉक्ड थे. सभी कंफ्यूज थे और एक-दूसरे को मैसेज कर रहे थे और किसी को पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है. कई लोगों को उस दिन सतीश की तरफ से वैसे मैसेज मिले थे.

बता दें कि रत्ना और सतीश ने शो साराभाई वर्सेस साराभाई में साथ काम किया था. इस शो में वो पति पत्नी के रोल में थे. दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर काफी पसंद किया गया था. इस शो में रुपाली गांगुली और सुमीत राघवन जैसे एक्टर्स भी थे. शो उस वक्त चला नहीं था लेकिन अब कल्ट हो गया है. इस शो के सारे एक्टर्स सतीश शाह के अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट पर पहुंचे थे.

Published at : 30 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Satish Shah
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
