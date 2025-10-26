सतीश शाह को ‘मैं हूं ना’ का रोल लगा था 'घिनौना', शाहरुख ने कहा, ‘बस आप ही कर सकते हैं‘

दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए मशहूर सतीश शाह का करियर करीब 50 सालों तक चला. उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने फिल्म ‘मैं हूं ना’ में थूकने वाले प्रोफेसर का किरदार करने से पहले मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह रोल “घिनौना” लगा था. लेकिन बाद में शाहरुख खान और फराह खान ने उन्हें यह रोल करने के लिए राज़ी कर लिया.

शाहरुख ने यूं मनाया सतीश को

बॉलीवुड बबल से बात करते हुए सतीश शाह ने कहा था, “मैंने सोचा, ये कितना घिनौना रोल है! मैं तो प्रिंसिपल का रोल करना चाहता था, जो बोमन ईरानी ने किया. लेकिन शाहरुख ने मुझसे कहा, ‘सतीश भाई, ऐसे रोल तो आपने बहुत किए हैं और कोई भी कर सकता है. लेकिन ये वाला रोल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम किसी और को इसमें सोच ही नहीं सकते.’”

सतीश शाह ने आगे कहा, “शाहरुख और फराह खान दोनों ने मिलकर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया. इसी तरह मैंने वो रोल करने का फैसला किया, लेकिन ये करना बिल्कुल आसान नहीं था.”

सतीश शाह- ये बिल्कुल आसान नहीं था

सतीश शाह ने बताया, “ये बिल्कुल आसान नहीं था. मैं मुंह में थोड़ा पानी भरकर रखता था और कुछ शब्दों को ऐसे बोलता था कि वो बोलते वक्त पानी छींटे की तरह बाहर निकले. उन्होंने आगे कहा कि सुपरस्टार के चेहरे पर थूकने वाला सीन करना अपने आप में मुश्किल था. लेकिन शाहरुख खान ने इसे और भी कठिन बना दिया क्योंकि हर बार जब मैं ऐसा करता, तो वो हंस पड़ते थे. मैं बहुत मेहनत से सीन करता था, लेकिन शाहरुख हंस जाते थे और हमें रीटेक करना पड़ता था.

लेने पड़े थे आठ रीटेक

सतीश ने याद करते हुए कहा, “एक बार तो हमें 8 रीटेक लेने पड़े. मैं नाराज हो गया और कहा, ‘अब इसके बाद मैं ये सीन नहीं करूंगा.’ सेट पर सब इतनी ज़ोर से हंस रहे थे कि कुर्सियों से गिर पड़े. फिर मैंने आठवां शॉट दिया, और शाहरुख फिर से हंस पड़े, आखिर में उस सीन में जाएद का इंसर्ट शॉट इस्तेमाल करना पड़ा.