सपना चौधरी से नहीं है पति वीर साहू को प्यार? एक्ट्रेस बोलीं - ‘शादी चलाना बहुत मुश्किल होता है..’
Sapna Choudhary On Husband Veer Sahu: सपना चौधरी ने हाल ही में पति वीर साहू को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा, 'वो बिल्कुल भी केयर और प्यार नहीं दिखाते...'
हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अपने गानों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. दरअसल सपना ने 6 साल पहले हरियाणवी एक्टर वीर साहू से सीक्रेट शादी की थी. जिनको लेकर अब एक्ट्रेस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि, ‘मैं घर में अगर हूं, तो वीर की पत्नी हूं, वहां मैं सपना चौधरी नहीं हूं..’
पति वीर साहू को लेकर क्या बोलीं सपना
दरअसल सपना चौधरी हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंची थी. जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की. जब सपना से पूछा गया, ‘वीर घर में आपके लिए क्या काम करते हैं. तो एक्ट्रेस ने कहा कि वो कुछ नहीं करते. 6 साल से जो कुछ किया है मैंने ही किया है. वो कभी ओवर केयर या प्यार नहीं दिखाते..घर में मैं सिर्फ वीर की पत्नी हूं. वहां मैं कोई सपना चौधरी नहीं हूं...’
‘मैंने अब वीर से लड़ना शुरू कर दिया है’
एक्ट्रेस ने कहा कि, ‘हम दोनों ही काम से बाहर रहते हैं. घर पर हमारा मिलना कम होता है. लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूं. हालांकि अब मुझे ये चीज समझ आ गई है कि वो तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है. तो अब मैंने इस चीज के लिए लड़ना शुरू कर दिया है. हमारे बीच अब बहस होने लगी है. मैं गुड़गांव रहती हूं और वो फार्म पर रहते हैं. तो पहले तो मैं वहां चली जाती थी. लेकिन अब मैं कहती हूं कि मैं ही क्यों आऊं, तुम भी तो घर पर आ सकते हो.’
‘शादी चलाना मुश्किल है’
सपना ने आगे कहा, ‘शादी में कुछ बेस्ट और बुरी चीज नहीं होती. मुझे लगता है कि बस रहना होता है, तो शायद कर लेते हैं लोग. शादी को चलाना मुश्किल होता है. क्योंकि आदमी सोचता है कि शादी में जो भी करें तो लड़की ही करे. तो चीज सबसे बुरी होती है’
