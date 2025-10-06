एक्सप्लोरर
आशा पारेख की 7 तस्वीरें: 80 की उम्र में भी फीकी नहीं पड़ी इनकी खूबसूरती, क्लासी लुक बना देगा दीवाना
Asha Parekh Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें उनका क्लासिक लुक देख आप भी एक्ट्रेस पर दिल हार जाएंगे.
70-80 के दशक में कई हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग के जरिए हिंदी सिनेमा पर राज किया है. इनमें से एक नाम आशा पारेख का भी है. आशा पारेख ने अपने लंबे बॉलीवुड करियर में देव आनंद से लेकर धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आज हम आपको उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Tags :Asha Parekh Bollywood
