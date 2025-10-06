हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आशा पारेख की 7 तस्वीरें: 80 की उम्र में भी फीकी नहीं पड़ी इनकी खूबसूरती, क्लासी लुक बना देगा दीवाना

आशा पारेख की 7 तस्वीरें: 80 की उम्र में भी फीकी नहीं पड़ी इनकी खूबसूरती, क्लासी लुक बना देगा दीवाना

Asha Parekh Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें उनका क्लासिक लुक देख आप भी एक्ट्रेस पर दिल हार जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Asha Parekh Photos: आज हम आपको बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें उनका क्लासिक लुक देख आप भी एक्ट्रेस पर दिल हार जाएंगे.

70-80 के दशक में कई हसीनाओं ने अपनी एक्टिंग के जरिए हिंदी सिनेमा पर राज किया है. इनमें से एक नाम आशा पारेख का भी है. आशा पारेख ने अपने लंबे बॉलीवुड करियर में देव आनंद से लेकर धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. आज हम आपको उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

1/7
आशा पारेख ने 70-80 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. उस दौरान एक्ट्रेस गजब की हसीन दिखती थी.
आशा पारेख ने 70-80 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. उस दौरान एक्ट्रेस गजब की हसीन दिखती थी.
2/7
लेकिन अब 80 की उम्र में भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. एक्ट्रेस आज भी उतनी ही प्यारी और हसीन दिखती हैं.
लेकिन अब 80 की उम्र में भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. एक्ट्रेस आज भी उतनी ही प्यारी और हसीन दिखती हैं.
3/7
आशा पारेख अब फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.
आशा पारेख अब फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.
4/7
एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए अपने क्लासी और रॉयल लुक की तस्वीरें शेयर करती हैं. जिन्हें हर कोई खूब पसंद करता है.
एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए अपने क्लासी और रॉयल लुक की तस्वीरें शेयर करती हैं. जिन्हें हर कोई खूब पसंद करता है.
5/7
इस व्हाइट साड़ी में पोज देती हुई आशा पारेख किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. एक्ट्रेस ने अपनी लुक को ग्रीन ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया है.
इस व्हाइट साड़ी में पोज देती हुई आशा पारेख किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही. एक्ट्रेस ने अपनी लुक को ग्रीन ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया है.
6/7
आशा पारेख को इंस्टाग्राम पर हजारों लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं.
आशा पारेख को इंस्टाग्राम पर हजारों लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं.
7/7
बता दें कि आशा पारेख अब फिल्मों में नजर नहीं आती. लेकिन रिएलिटी शो में बतौर गेस्ट एंट्री लेती रहती हैं.
बता दें कि आशा पारेख अब फिल्मों में नजर नहीं आती. लेकिन रिएलिटी शो में बतौर गेस्ट एंट्री लेती रहती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Asha Parekh Bollywood

Photo Gallery

