हरियाणवी डांसर-एक्ट्रेस सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां नीलम चौधरी का हुआ निधन

हरियाणा की फेमस डांसर-एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 11’ फेम सपना चौधरी इस वक्त अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस की मां नीलम चौधरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. सपना की मां पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी. जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार अब उनका निधन हो गया है.

सपना चौधरी की मां का हुआ निधन

बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी लंबे समय से बीमार थी. उनको पीलिया और लिवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हो गई थी. जिसकी वजह से सपना ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था. यहां नीमल चौधरी का लिवर ट्रांसप्लांट होना था. लेकिन उससे पहले ही लेकिन इंफेक्शन की वजह से सपना की मां की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नीलम चौधरी ने 30 सितंबर को आखिरी सांसे ली.

दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार

सपना चौधरी का अंतिम संस्कार बीते दिन यानि बुधवार नजफगढ़ के श्मशान घाट पर किया गया. मां की मौत से सपना चौधरी पूरी तरह से टूट गई हैं. उनका अपनी मां से बहुत गहरा बॉन्ड था. पिता को खोने के बाद सपना की मां ने उन्हें हर कदम सपोर्ट किया था. इस खबर के सामने आने के बाद सपना के फैंस भी गहरे सदमे में हैं. हर कोई एक्ट्रेस को लेकर चिंता जता रहा है.

सपना ने कैंसिल किए थे प्रोग्राम

बता दें कि पिछले महीने जब सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी की तबीयत बिगड़ी थी. तो एक्ट्रेस ने अपने सारे शोज और कार्यक्रम रद्द कर दिए थे. इसके बाद से एक्ट्रेस लगातार अस्पताल में अपनी मां के साथ मौजूद थी. लेकिन अब उन्होंन अपनी मां को खो दिया है. नीलम चौधरी के अंतिम संस्कार में सपना चौधरी के साथ उनके पति वीर साहू और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे थे.

