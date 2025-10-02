हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीदशहरा पर देखें बॉलीवुड की ये खास फिल्में, रामलीला से लेकर रावण दहन की मिलेगी झलक, ओटीटी पर हैं मौजूद

दशहरा पर देखें बॉलीवुड की ये खास फिल्में, रामलीला से लेकर रावण दहन की मिलेगी झलक, ओटीटी पर हैं मौजूद

इस रिपोर्ट में हम आपके लिए उन बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिनमें दशहरे का त्योहार दिखाया गया. देखिए लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 02 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस मौके सेलेब्स भी अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दे रहे हैं. लेकिन यहां हम आपके लिए उन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए है. जिसमें रावण दहन और दशहरे की झलक दिखाई गई. नीचे देखिए लिस्ट में किन-किन फिल्मों का नाम शामिल है और आप इन्हें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

रा-वन - इस लिस्ट का सबसे पहला नाम शाहरुख खान की फिल्म ‘रा-वन’ का नाम है. जिसमें विलेन का अंत रावण दहन की तरह दिखाया जाता है. दशहरे के दिन आप इस फिल्म को घर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं. ये फिल्म आप प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

नौटंकी साला - आयुष्मान खुराना ‘नौटंकी साला’ को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इस फिल्म में दशहरे और रावण दहन को बखूबी दिखाया गया है. फिल्म में एक्टर के साथ कुणाल रॉय कपूर समेत कई बड़े स्टार्स नजर आए थे.

रावण - अभिषेक बच्चन की ‘रावण’ का नाम भी इस लिस्ट में है. इस फिल्म में डायरेक्टर मणिरत्नम ने रामलीला को बखूबी पर्दे पर उतारा था. फिल्म में दशहरे का त्योहार भी दिखाया गया था. फिल्म में अभिषेक की जोड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ देखने को मिली थी. ये फिल्म भी आप घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

कहानी - विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ सुपरहिट रही थी. फिल्म की कहानी और विद्या की एक्टिंग दोनों ही चीजों को लोगों ने खूब पसंद किया था. इसमें भी विजयदशमी या दशहरे के त्योहार को दिखाया गया था. ये फिल्म भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. बता दें कि फिल्म का पार्ट 2 भी आया था.

दिल्ली 6 - इस लिस्ट में अभिषेक बच्चन की ‘दिल्ली 6’ का भी नाम है. फिल्म में दिल्ली की कहानी दिखाई गई है. साथ ही इसमें आपको दशहरे का पर्व भी देखने को मिलेगा. फिल्म में अभिषेक के साथ सोनम कपूर भी नजर आई थी. इस फिल्म को भी दशहरे के दिन घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 02 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Kahaani Dussehra 2025
और पढ़ें
