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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंकज त्रिपाठी की 'ओह माय डॉग' का धांसू ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेगी कहानी, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

पंकज त्रिपाठी की 'ओह माय डॉग' का धांसू ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेगी कहानी, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

Ohh My Dog Trailer: पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म 'ओह माय डॉग' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के डायरेक्टर अमित राय हैं. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओ माय गॉड' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे है. इस फिल्म के डायरेक्टर अमित राय हैं, जिन्हें 'ओह माय गॉड' जैसी सफल फ्रैंचाइजी के लिए जाना जाता है. अब 'ओ माय गॉड' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. 

250 से ज्यादा कुत्तों की कहानी लेकर आए पंकज त्रिपाठी
'ओह माय डॉग' में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच के खास रिश्ते पर आधारित है, जो लोगों को भावुक कर सकती है. ट्रेलर में 250 से ज्यादा कुत्तों की दिल छू लेने वाली को दिखाया गया है. वहीं, पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है. 

कैसी है 'ओह माय डॉग' की कहानी?
'ओह माय डॉग' की कहानी एक मासूम बच्चे और एक आवारा कुत्ते की अनोखी दोस्ती से शुरू होती है. धीरे-धीरे घटनाएं ऐसा मोड़ लेती हैं, जो कहानी को इमोशनल बना देती हैं. फिल्म इंसानों और जानवरों के बीच प्यार, भरोसे और अपनापन का खूबसूरत मैसेज देती है. ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेलर इमोशन, फैमिली ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है.

 
 
 
 
 
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पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा?
मिड-डे को दिए इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें 'ओह माय डॉग' की कहानी बेहद खास और जरूरी लगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि ये एक जरूरी फिल्म है. कहानी सुनन के बाद मैंने तुरंत हां कह दिया. मैंने अमित राय के साथ 'ओह माय गॉड 2' में काम किया था और जब मैंने 'ओह माय डॉग' के बारे में सुना, तो मैंने अमित से कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा, चाहे मेरा रोल कुछ भी हो. इंसानों और कुत्तों के बीच का रिश्ता बिना शर्त प्यार, भरोसे और लॉयल्टी पर बना होता है. ये फिल्म उन इमोशंस को खूबसूरती से दिखाती है.'

कब रिलीज होगी फिल्म 'ओह माय डॉग'?
बाबूलाल बाइस्कोप और थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के बैनर बनी ये फिल्म 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म में पवन मल्होत्रा भी लीड रोल में हैं. इसके इलावा माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, सुलक्षणा बरुआ, राजेश कुमार और विजय मिश्रा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. 

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Published at : 21 Jul 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Ohh My Dog
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