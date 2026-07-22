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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुनिधि चौहान ने रियलिटी शोज से क्यों बनाई दूरी? सिंगर बोलीं 'अब ये मेरी जगह नहीं रही'

सुनिधि चौहान ने रियलिटी शोज से क्यों बनाई दूरी? सिंगर बोलीं 'अब ये मेरी जगह नहीं रही'

Sunidhi Chauhan: सुनिधि चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से सिंगिंग रियलिटी शोज छोड़ दिए. उन्होंने कहा कि ऑटो-ट्यून बढ़ने से शोज का असली मकसद बदल गया.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 22 Jul 2026 06:32 AM (IST)
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अपनी दमदार आवाज और शानदार गायिकी से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली सिंगर सुनिधि चौहान ने फिल्मों में कई सुपरहिट गाने गाए हैं. वे कई सिंगिंग रियलिटी शोज में जज भी रह चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ऐसे शोज से दूरी बना ली है. फैंस लंबे समय से इसकी वजह जानना चाहते थे. अब सुनिधि ने खुद बताया है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया

एक्टर शेखर सुमन के चैट शो 'शेखर टुनाइट' में उन्होंने खुलकर बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने जज की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया.

 'ये फैसला मेरा था'

बातचीत के दौरान शो को होस्ट शेखर सुमन ने बताया कि सुनिधि चौहान हमेशा विवादों से दूर रही हैं. पहले वे कई सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती थीं, लेकिन अब काफी समय से उन्होंने ऐसे शोज से दूरी बना ली है. इस पर सुनिधि ने कहा कि ये फैसला किसी और का नहीं, बल्कि पूरी तरह उनका अपना था.

 
 
 
 
 
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सुनिधि ने कहा, 'मैं बहुत लंबे समय तक रियलिटी शोज का हिस्सा रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब ये मेरी जगह नहीं है. इसलिए मैंने खुद ही ऐसे शोज करना बंद कर दिया. '

ऑटो-ट्यून की वजह से बनाई दूरी

जब शेखर सुमन ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब रियलिटी शो उनके लिए सही जगह नहीं हैं, तो इस पर सुनिधि ने संगीत की दुनिया में आए बदलावों को मुख्य कारण बताया.

उन्होंने कहा, 'ये बहुत दुख की बात है. पहले ऑटो-ट्यून या मेलोडाइन का इस्तेमाल सिर्फ गानों को बेहतर बनाने के लिए होता था. लेकिन अब यही चीज रियलिटी शोज में भी होने लगी है, जो सही नहीं है. यहां सब कुछ असली होना चाहिए. ऐसे शोज का मकसद नई और असली आवाज को मौका देना होता है. जब मैंने देखा कि यहां भी ऐसा होने लगा है, तो मुझे लगा कि चीजें सही नहीं हैं और मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती. '

लाइव शो को लेकर भी की बात

बातचीत के दौरान शेखर सुमन और सुनिधि चौहान ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की. शेखर ने सिंगर केके और सोनू निगम से जुड़े कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्हें भी कभी स्टेज पर ऐसे किसी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है.

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इस पर सुनिधि ने कहा कि वे खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती हैं कि उनके साथ आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत लकी हूं क्योंकि आज तक मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ. लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है. सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी दिया है. '

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Published at : 22 Jul 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Shekhar Suman Indian Idol Sunidhi Chauhan
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