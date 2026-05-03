दीपिका पादुकोण की मुरीद हुईं संजय दत्त की बेटी, बताया बॉलीवुड में क्यों आना चाहती हैं
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने बेशक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है. लेकिन, लाइमलाइट में बने रहने का कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जानें देती हैं. हाल ही में उन्होंने दीपिका पादुकोण की जमकर तारीफ की है.
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त इंडिया में नहीं रहती हैं. उन्होंने अमेरिका में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है. उन्होंने हमेशा से ही बॉलीवुड से दूरी बना रखी है. त्रिशाला ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट कर रखा है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड में आना चाहती हैं.
लेकिन, इसके पीछे का उनका मकसद एक्टिंग नहीं बल्कि कुछ और ही है. साथ ही इस दौरान उन्हें दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की तारीफ करते हुए भी देखा गया. इनसाइड थॉट्स आउट लाउड पॉडकास्ट में त्रिशाला दत्त ने कहा कि बचपन में वो सोचा करती थीं कि बॉलीवुड ज्वाइन करेंगी.
पिता संग टाइम स्पेंड करना चाहती थीं त्रिशाला
साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड से वो इसलिए नहीं जुड़ना चाहती थीं कि उन्हें एक्टिंग करती है. बल्कि, वो अपने डैड संजय दत्त के पास रहना चाहती थीं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थीं. त्रिशाला ने बताया कि उनके पिता संजय दत्त ने भी उन्हें काफी कुछ सजेस्ट किया था.
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संजय दत्त ने उनसे कहा था कि वो बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक रखती हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी और उन्हें फिल्मों का ऑफर मिलने लगेंगे. त्रिशाला ने इस पॉडकास्ट के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में भी खुलकर बात की थी.
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उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण ने जब मेंटल हेल्थ को लेकर खुलासा किया था तो उनपर बहुत प्राउड फील हुआ था. वो थेरापिस्ट भी इसलिए बनी कि लोगों को बता सके कि वो अकेले नहीं हैं. त्रिशाला ने इस दौरान बताया कि वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए नहीं देखा.
वो इसके जरिए लोगों से जुड़ना चाहती थीं. मालूम हो 1987 में संजय दत्त ने ऋचा शर्मा संग शादी की थी. ऋचा ने 1988 में बेटी त्रिशाला को जन्म दिया था. हालांकि, बहुत कम उम्र में ऋचा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्हें ब्रेन ट्यूमर था. ऐसे में 1996 में उनका निधन हो गए. त्रिशाला अपनी सौतेली मां मान्यता दत्त और सौतेले भाई-बहन के संग भी शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
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Source: IOCL