'इतना बड़ा बवाल क्यों?' IPL फिनाले के दिन वायरल वीडियो पर भड़कीं नुसरत भरूचा, दिया करारा जवाब

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा बीते कुछ दिनों से खूब चर्चाओं में हैं. आईपीएल फाइनल के दिन नुसरत ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया. वीडियो में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी और यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे. इसी बीच अब नुसरत ने खुद इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई बताई है और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया हैं.

नुसरत ने शेयर किया वीडियो

नुसरत ने अपने इंस्टग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं ये पोस्ट दोबारा शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूं कि मेरे पपी की आवाज को लेकर इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों मचा दिया गया है? कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी है. एक छोटे से पपी के रोने की आवाज को लेकर इतना विवाद खड़ा कर दिया गया और ऊपर से किसी ने मेरी तरफ से फर्जी सफाई भी जारी कर दी. तो अब आपको पूरी सच्चाई बता देती हूं... मैं अपने दोस्तों के घर पर बैठकर मैच देख रही थी. उसी बीच उनके घर का छोटा पपी रो रहा था और वही आवाजें सुनाई दे रही थीं. ये वीडियो मेरे दोस्त ने उसी समय दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया था, जिसमें वही आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं.'

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अफवाहों पर लगाम लगाइए...

उन्होंने आगे लिखा, 'ये वही घर है जहां मैं मैच देख रही थी. ये वही पपी है और ये उसी रात का कुछ देर बाद का वीडियो है. मुझे पहले से ही डर था कि कहीं वही न हो जाए जो अब हो रहा है. इसलिए मुझे सलाह दी गई थी कि मैं वह वीडियो डिलीट कर दूं और मैंने ऐसा ही किया. दोस्तों, अपनी बेवजह की कल्पनाओं और अफवाहों पर लगाम लगाइए. सिर्फ मोबाइल फोन होना किसी को भी किसी को परेशान करने या उसके बारे में गलत बातें फैलाने का अधिकार नहीं देता. किसी भी चीज का गलत मतलब मत निकालिए और न ही बिना सोचे-समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कीजिए. जिम्मेदारी से सोचिए और समझदारी से व्यवहार कीजिए.'

नुसरत की आने वाली फिल्म

वहीं बात करें काम की, तो नुशरत आने वाले समय में हॉरर थ्रिलर फिल्म 'छोरी 2' में नजर आने वाली है, जिसका निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं. इसके अलावा वो 'बन टिक्की' फिल्म में नजर आएंगी, जिसका निर्माण मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन हाउस में किया जाएगा. इसमें नुसरत के साथ जीनत अमान और अभय देओल नजर आएंगे.

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