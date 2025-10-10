2002 में फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' में सोहेल खान के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस समीरा रेड्डी सोशल मीडिया क्वीन बन चुकी हैं. समीरा अपनी सास के साथ फनी वीडियो शेयर करती हैं, जो उनके फैंस का खूब मनोरंजन करते हैं.

कुलदेवी मंदिर पहुंची समीरा रेड्डी

समीरा के ज्यादातर वीडियो में अक्सर सास-बहू के रिश्ते में तकरार देखी जाती है, लेकिन समीरा अपनी सासू मां के साथ अलग ही बॉन्ड शेयर करती हैं. अब समीरा अपनी सास के साथ कुलदेवी के मंदिर पहुंची हैं.

समीरा रेड्डी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अपनी सास के साथ शांता दुर्गा मंदिर पहुंची हैं. एक्ट्रेस ने पोस्ट में बताया कि उनकी सासू मां गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं, जिनका जन्म कर्नाटक के कुर्ग के मदिकेरी में हुआ, लेकिन वे गुजराती हैं.

समीरा रेड्डी ने बच्चों को सिखाए अलग-अलग कल्चर

उन्होंने बताया कि उनकी सासू मां के यहां मंगेशी मंदिर की कुल देवी की पूजा होती है, जबकि उनके पति के यहां कुलदेवी शांता दुर्गा मंदिर को पूजा जाता है. समीरा ने अपनी सासू मां के साथ देवी मां की पूजा की और कमल के फूल भी अर्पित किए.

समीरा अपने दोनों बच्चों को अलग-अलग कल्चर के बारे में सिखाना चाहती है, जिससे वे संस्कृति और विरासत को करीब से जान सकें. बता दें कि एक्ट्रेस की सास का नाम मंजरी भट है, जो गुजराती हैं और बचपन से ही मुंबई में रही हैं, जबकि समीरा के पापा रेड्डी गारू हैं, जो आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं. समीरा के घर में दोनों कल्चर का बराबर सम्मान होता है और समीरा उन्हीं गुणों को अपने बच्चों में भी डालना चाहती हैं.

समीरा रेड्डी ने शेयर की वजन से जुड़ी संघर्ष की कहानी

वर्क फ्रंट की बात करें तो समीरा फिल्म 'चिलम' से बॉलीवुड में वापसी कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरे बेटे ने मेरी फिल्म रेस देखी तो कहा, 'मां, आप पहले कितनी अलग दिखती थीं. अब आप फिल्में क्यों नहीं करतीं?' मैंने जवाब दिया कि "बेटा, आप दोनों की देखभाल करने के लिए मैंने फिल्में छोड़ दी, लेकिन मुझे अहसास हुआ कि मुझे कुछ तो करना चाहिए."

इसके साथ ही समीरा ने प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर हुई ट्रोलिंग पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया था कि वो वजन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गईं थीं.