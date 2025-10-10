सैंडलवुड की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह कमाई जारी रखी है. फिल्म ने एक के बाद एक तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री की सभी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

इतना ही नहीं, इस साल सबसे ज्यादा कमाई वाली दूसरी फिल्म 'सैयारा' का लाइफटाइम कलेक्शन भी फिल्म ने पलक झपकते ही पार कर लिया. अब फिल्म के निशाने पर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली 'छावा' है. तो चलिए जान लेते हैं कि विक्की कौशल की फिल्म के करीब पहुंचने के लिए ऋषभ शेट्टी को और कितना कमाना होगा.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' ने हर दिन कितनी कमाई की है, उसका अलग-अलग डेटा आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा 4:10 बजे तका का है और फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 61.85 डे 2 45.4 डे 3 55 डे 4 63 डे 5 31.5 डे 6 34.25 डे 7 25.25 डे 8 20.25 डे 9 6.51 टोटल 343.91

'कांतारा चैप्टर 1' Vs 'छावा'

इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' ने 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था. 'सैयारा' ने सैक्निल्क के मुताबिक, 46 दिनों में 329.2 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. 'कांतारा चैप्टर 1' ने इसे सिर्फ 8 दिनों में मात दे दी.

अब फिल्म के निशाने पर इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'छावा' है जिसने लाइफटाइम में 601.54 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

यानी 'कांतारा चैप्टर 1' को छावा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी करीब 250 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. फिल्म जिस तरह से कमा रही है उसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द ये फिल्म 'छावा' के करीब पहुंच सकती है.

'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई 'छावा' से तेज, 2 वजहें जो बना सकती हैं ऋषभ शेट्टी को किंग

'कांतारा चैप्टर 1' ने नंबर 1 बनने की उम्मीद इसलिए भी बंध रही है क्योंकि जितनी कमाई कन्नड़ फिल्म ने अभी तक कर ली है. उतना कमाने में 'छावा' को 11 दिन का समय लगा था. 'छावा' 11 दिनों में सिर्फ 344.75 करोड़ ही कमा पाई थी. जबकि 'कांतारा चैप्टर 1' ने 9 दिनों में इससे कहीं ज्यादा कमा लिया है.

दूसरी वजह ये है कि 'छावा' की 95 प्रतिशत से ज्यादा कमाई सिर्फ हिंदी से हुई थी और इसे हिंदी के अलावा, सिर्फ तेलुगु में रिलीज किया गया था जहां ज्यादा कलेक्शन नहीं आ पाया. 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ ऐसा नहीं है. ये हिंदी में भी बढ़िया कमा रही है और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तमिल में भी.