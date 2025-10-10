हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'कांतारा चैप्टर 1' इन 2 वजहों से तोड़ सकती है 2025 की नंबर 1 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें कितनी दूर है इस रिकॉर्ड से

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' इन 2 वजहों से तोड़ सकती है 2025 की नंबर 1 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें कितनी दूर है इस रिकॉर्ड से

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 9: 'कांतारा चैप्टर 1' सुनामी की तरह 2025 की सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. सिर्फ 'छावा' ही बची है. कमाई जानते हैं हुए जानिए कि क्या ये हो पाएगा?

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 10 Oct 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

सैंडलवुड की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह कमाई जारी रखी है. फिल्म ने एक के बाद एक तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री की सभी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

इतना ही नहीं, इस साल सबसे ज्यादा कमाई वाली दूसरी फिल्म 'सैयारा' का लाइफटाइम कलेक्शन भी फिल्म ने पलक झपकते ही पार कर लिया. अब फिल्म के निशाने पर इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली 'छावा' है. तो चलिए जान लेते हैं कि विक्की कौशल की फिल्म के करीब पहुंचने के लिए ऋषभ शेट्टी को और कितना कमाना होगा.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' ने हर दिन कितनी कमाई की है, उसका अलग-अलग डेटा आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा 4:10 बजे तका का है और फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
डे 1 61.85
डे 2 45.4
डे 3 55
डे 4 63
डे 5 31.5
डे 6 34.25
डे 7 25.25
डे 8 20.25
डे 9 6.51
टोटल 343.91

'कांतारा चैप्टर 1' Vs 'छावा'

इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' ने 2025 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था. 'सैयारा' ने सैक्निल्क के मुताबिक, 46 दिनों में 329.2 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. 'कांतारा चैप्टर 1' ने इसे सिर्फ 8 दिनों में मात दे दी.

  • अब फिल्म के निशाने पर इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'छावा' है जिसने लाइफटाइम में 601.54 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.
  • यानी 'कांतारा चैप्टर 1' को छावा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी करीब 250 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. फिल्म जिस तरह से कमा रही है उसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द ये फिल्म 'छावा' के करीब पहुंच सकती है.

'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई 'छावा' से तेज, 2 वजहें जो बना सकती हैं ऋषभ शेट्टी को किंग

  • 'कांतारा चैप्टर 1' ने नंबर 1 बनने की उम्मीद इसलिए भी बंध रही है क्योंकि जितनी कमाई कन्नड़ फिल्म ने अभी तक कर ली है. उतना कमाने में 'छावा' को 11 दिन का समय लगा था. 'छावा' 11 दिनों में सिर्फ 344.75 करोड़ ही कमा पाई थी. जबकि 'कांतारा चैप्टर 1' ने 9 दिनों में इससे कहीं ज्यादा कमा लिया है.
  • दूसरी वजह ये है कि 'छावा' की 95 प्रतिशत से ज्यादा कमाई सिर्फ हिंदी से हुई थी और इसे हिंदी के अलावा, सिर्फ तेलुगु में रिलीज किया गया था जहां ज्यादा कलेक्शन नहीं आ पाया. 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ ऐसा नहीं है. ये हिंदी में भी बढ़िया कमा रही है और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तमिल में भी.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spotify India (@spotifyindia)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 10 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Box Office Kannada Cinema Chhaava Box Office Collection Saiyaara Kantara Chapter 1 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget