एयरपोर्ट पर दिखा सलमान खान का स्वैग, चारों ओर सिक्योरिटी से घिरे आए नजर, पैप्स को दिए कूल पोज

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. फिर चाहे कोई फिल्म आ रही हो या पर्सनल लाइफ को लेकर. सलमान जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फैंस को उनका अलग ही स्वैग देखने को मिलता है. सलमान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और उनकी फोटोज- वीडियो वायरल हो रहे हैं. सलमान का एयरपोर्ट लुक खूब वायरल हो रहा है. एक्टर इस ब्लैक लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं.

सलमान खान हमेशा सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं फिर भी पैपराजी के लिए पोज देना नहीं भूलते हैं. ऐसा ही एयरपोर्ट पर हुआ. वो बाहर आए और सबको हाथ जोड़कर और वेव करके ग्रीट किया और सभी को दिवाली विश किया. उसके बाद अपनी कार में बैठकर चले गए.

लुक लगा जबरदस्त

सलमान खान के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो इससे किसी की नजर नहीं हट रही है. उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ डेनिम पहनी थी. मूछों में सलमान का लुक पूरा बदल गया है. उनका ये अंदाज देखने के बाद फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- ये दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, कुछ तो करो भाई. दूसरे ने लिखा- क्या वॉक है सलमान भाई. एक ने लिखा- ये है रियल हीरो.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सलमान खान के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की उनसे नजर ही नहीं हट रही है. उनकी खूब तारीफ हो रही है. भाईजान इन दिनों अपने काम को लेकर भी काफी बिजी हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वीकेंड के वार में वो कंटेस्टेंट को उनकी गलती के लिए खूब सुनाते नजर आते हैं. इसके साथ ही वो अपनी गलवान घाटी पर आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में वो शूटिंग के लिए भी गए थे. सेट से उनकी फोटोज भी खूब वायरल हुई थीं.

