एयरपोर्ट पर दिखा सलमान खान का स्वैग, चारों ओर सिक्योरिटी से घिरे आए नजर, पैप्स को दिए कूल पोज

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएयरपोर्ट पर दिखा सलमान खान का स्वैग, चारों ओर सिक्योरिटी से घिरे आए नजर, पैप्स को दिए कूल पोज

Salman Khan Airport Look: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का लुक और हटके होता जा रहा है. वो एयरपोर्ट पर फुल स्वैग में नजर आए. उनकी फोटोज-वीडियो वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 18 Oct 2025 08:03 AM (IST)
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. फिर चाहे कोई फिल्म आ रही हो या पर्सनल लाइफ को लेकर. सलमान जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फैंस को उनका अलग ही स्वैग देखने को मिलता है. सलमान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और उनकी फोटोज- वीडियो वायरल हो रहे हैं. सलमान का एयरपोर्ट लुक खूब वायरल हो रहा है. एक्टर इस ब्लैक लुक में काफी हैंडसम लग रहे हैं.

सलमान खान हमेशा सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं फिर भी पैपराजी के लिए पोज देना नहीं भूलते हैं. ऐसा ही एयरपोर्ट पर हुआ. वो बाहर आए और सबको हाथ जोड़कर और वेव करके ग्रीट किया और सभी को दिवाली विश किया. उसके बाद अपनी कार में बैठकर चले गए.

लुक लगा जबरदस्त

सलमान खान के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो इससे किसी की नजर नहीं हट रही है. उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ डेनिम पहनी थी. मूछों में सलमान का लुक पूरा बदल गया है. उनका ये अंदाज देखने के बाद फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- ये दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, कुछ तो करो भाई. दूसरे ने लिखा- क्या वॉक है सलमान भाई. एक ने लिखा- ये है रियल हीरो.

 
 
 
 
 
सलमान खान के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की उनसे नजर ही नहीं हट रही है. उनकी खूब तारीफ हो रही है. भाईजान इन दिनों अपने काम को लेकर भी काफी बिजी हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वीकेंड के वार में वो कंटेस्टेंट को उनकी गलती के लिए खूब सुनाते नजर आते हैं. इसके साथ ही वो अपनी गलवान घाटी पर आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में वो शूटिंग के लिए भी गए थे. सेट से उनकी फोटोज भी खूब वायरल हुई थीं.

Published at : 18 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Airport Look SALMAN KHAN
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
