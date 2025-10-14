हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKantara Chapter 1 OTT Release: क्या ऋषभ शेट्टी की फिल्म 30 अक्टूबर को होगी रिलीज? जान लीजिए अपडेट

Kantara Chapter 1 OTT Release: क्या ऋषभ शेट्टी की फिल्म 30 अक्टूबर को होगी रिलीज? जान लीजिए अपडेट

Kantara Chapter 1 OTT Release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है और अब फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. फिल्म पहले दिन से ही शानदार कमाई कर रही है और जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है. 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर लोगों में क्रेज देखने वाला था और ये क्रेज और बढ़ गया है. फिल्म ने पहले दिन ही इतनी शानदार कमाई की थी इसने कई बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. अब फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

किसी भी फिल्म के सिनेमाघरों पर आने के बाद से ही फैंस उसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. साउथ की फिल्में 1 महीने बाद ही ओटीटी पर रिलीज हो जाती हैं तो फैंस को लग रहा था कि फिल्म अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर की शुरुआत में ओटीटी पर रिलीज होगी मगर इसे पोस्टपोन कर दिया जा रहा है.

कब और कहां होगी रिलीज

'कांतारा चैप्टर 1' पहले 30 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी. मगर फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है उसे देखते हुए मेकर्स ने इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' को हिंदी में भी रिलीज किया गया है और कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज के दो महीने बाद ही ओटीटी पर आती है. ऐसे में 'कांतारा चैप्टर 1' को नवंबर के आखिरी तक रिलीज करने का फैसला लिया गया है. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई की बात करें तो ये रोजाना कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने 12 दिन में इंडिया में 451.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है. दिवाली के मौके पर भी ये फिल्म शानदार कमाई कर सकती है.

Published at : 14 Oct 2025 10:21 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Kantara Chapter 1 Ott Release
