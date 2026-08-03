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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड70 लोग, 1 इंडियन स्टाइल कमोड, गंदगी का ढेर...सलमान खान का जेल में मुश्किलों में बीता दिन

70 लोग, 1 इंडियन स्टाइल कमोड, गंदगी का ढेर...सलमान खान का जेल में मुश्किलों में बीता दिन

Alliance: सलमान खान रियलिटी शो 'अलायंस' में एंट्री करने वाले हैं और वहां पर वो भाई सोहेल खान को मोटिवेट करने के लिए जाएंगे जहां वो अपने जेल के दिनों को याद करते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' इन दिनों काफी चर्चा में है. शो का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, जिसमें सलमान खान भी नजर आने वाले हैं. वो भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे. वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए पहुंचेंगे. इसी बीच सलमान खान ने अपने जेल के दिनों को याद किया है और बताया कि वो समय उनके लिए कितना मुश्किलों भरा रहा था. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, रियलिटी शो 'अलायंस' का नया प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो सलमान खान गेस्ट अपीयरेंस करते हुए नजर आते हैं. वो बड़ी हैट और जीन्स टीशर्ट में कैजुअल लुक में पहुंचते हैं. वो शो में भाई सोहेल खान का हौसला तो बढ़ाते हैं साथ ही अपने जेल के किस्से को शेयर कर उससे सीख लेने की सलाह देते हैं. एक्टर बताते हैं कि कैसे जेल में उनके लिए हर पल बिताना कितना मुश्किल था.

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सलमान खान ने बताई जेल की हालत

सलमान खान लेटेस्ट प्रोमो में बताते हैं, 'बहुत सालों पहले जब जेल गया था तो हमारे सामने सलाखें थीं, इतनी छोटी सी जगह में 50-60-70 लोग थे. एक बाथरूम, इंडियन स्टाइल कमोड, कभी छिपकलियां आती थीं और उससे बुरा, वहां गंदगी यहां तक भरी होती थी.'


70 लोग, 1 इंडियन स्टाइल कमोड, गंदगी का ढेर...सलमान खान का जेल में मुश्किलों में बीता दिन

सोहेल के तलाक पर भी बोले सलमान खान

इसके अलावा 'अलायंस' में सलमान खान ने सोहेल के तलाक को लेकर भी बात की. प्रोमो के अनुसार, सलमान खान कहते हैं कि सोहेल ने भले ही सारी गलती अपने ऊपर ले ली लेकिन परिवार के सदस्य होने के नाते उन्होंने अपने छोटे भाई को मुश्किलों का सामना करने हुए देखा है. गौरतलब है कि शो से सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह का एविक्शन हो चुका है, जिसके बाद एक्टर थोड़े परेशान हो गए थे और उन्होंने सेट का दरवाजा तोड़ दिया था, जिसके बाद सलमान खान उन्हें मोटिवेट करने के लिए पहुंचे हैं.

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जेल के बाथरूम का पहले भी कर चुके खुलासा

यही नहीं, सलमान खान पहले भी जेल की स्थिति और बाथरूम का खुलासा कर चुके हैं. एक्टर ने साल 2008 में काउच विद कोयल से बात करते हुए बताया था, 'मैं बिल्कुल ब्लैंक था. मैं आराम से था. बस बाथरूम की ही थोड़ी टेंशन थी. बस यही बात थी और वो कचरे का डिब्बा...मैं तीन बार अंदर बाहर गया हूं. अगर कोई आपको अंदर डालना चाहता है तो आप चुपचाप चले जाते हैं लेकिन जब आपको पता हो कि आपने कुछ नहीं किया है तो आप सिर उठाकर अंदर जाते हैं.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:14 PM (IST)
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