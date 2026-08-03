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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

Spider Man Brand New Day BO Day 4: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया है. इस सुपरहीरो फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन अब तका का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और हर दिन हैरान कर देने वाली कमाई कर रही है. धमाकेदार ओपनिंग के बाद इसके दूसरे दिन कि कमाई में मंदी देखी गई लेकिन तीसरे दिन इसने बॉक्स ऑफिस लूट लिया और अपने पहले दिन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया. चलिए यहां जानते हैं संडे को यानी चौथे दिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी रही है?

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रफ़्तार भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर कम होती नहीं दिख रही है. टॉम हॉलैंड स्टारर इस मार्वल फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड को एक बड़े बॉक्स-ऑफिस इवेंट में बदल दिया है और सिर्फ चार दिनों में इसने 200 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 60.60 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 49.35 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए 70.25 करोड़ कमाए हैं.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 76 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 256.20 करोड़ रुपये हो गई है.
  • टॉम हॉलैंड मार्वल की इस शानदार फ़िल्म में मुख्य भूमिका में हैं.

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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक परफॉर्म कर रही है. इसने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को सबसे ज्यादा कमाई की है और इसने 76 करोड़ कमाए हैं. बता दें कि टॉम हॉल्टर की इस फिल्म ने चौथे दिन ‘एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर’ के 227.43 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को मात दे दी है. इसके साथ ही इसने ‘स्पाइडर मैन नो वे होम’ के 212 करोड और ‘अवतार फायर एंड ऐश’ के 190.5 करोड़ की लाइफटाइम कमाई को भी मात दे दी है. जिसके बाद इसने संडे को भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों टॉप 5 लिस्ट में तो एंट्री की ही है वहीं ये भारत में सबसे ज्यादा की करने वाली तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 हॉलीवुड फिल्में

  • अवतार: द वे ऑफ वॉटर- 390.6 करोड़ 
  • एवेंजर्स: एंडगेम 373.22
  • 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे- 256.20 करोड़
  • एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर- 227.43 करोड़
  • स्पाइडर-मैन: नो वे होम- 212 करोड़

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बारे में
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड, पीटर पार्कर के रोल में हैं. फिल्म की कास्ट में जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, मार्क रफालो, मारिसा टोमेई और फ्लोरेंस प्यू भी शामिल हैं. यह फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के छठे फेज का हिस्सा है और खबरों के मुताबिक, इसे लगभग 225 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट में बनाया गया है.

इस फिल्म की कहानी पीटर पार्कर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान बदलने वाली घटनाओं के बाद न्यूयॉर्क में अपनी जिदगी से जूझ रहा है. फिल्म का यह नया चैप्टर सुपरहीरो के लिए नए खतरे और चुनौतियां लेकर आता है, साथ ही मार्वल के कई अहम किरदारों के जरिए उसकी दुनिया का दायरा भी बढ़ाता है. 

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Published at : 03 Aug 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Avengers Infinity War Tom Holland BOX OFFICE COLLECTION Spider Man Brand New Day
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