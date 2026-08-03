'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास, ग्लोबली ओपनिंग वीकेंड पर बनाये दो बड़े रिकॉर्ड

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बनी ओपनिंग वीकेंड पर ग्लोबली दूसरी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, Tom Holland ने भी रचा इतिहास
Spider Man Brand New Day Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसी के साथ टॉम हॉल्टर ने भी अपने नाम एक बड़ी उपलब्थि दर्ज कर ली है.
टॉम हॉलैंड की नई रिलीज फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया है. दरअसल मार्वल की इस नई सुपरहीरो फ़िल्म ने दुनिया भर में ओपनिंग वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसी के साथ टॉम हॉलैंड के नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने इंडस्ट्री के अनुमानों को बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म ने इंडस्ट्री के 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 535 मिलियन के ग्लोबल ओपनिंग अनुमानों को पीछे छोड़ दिया और दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की है.
इसने 5 दिनों के ओपनिंग वीकेंड में $572 मिलियन की कमाई की, जो इंटरनेशनल बॉक्स ऑफ़िस पर 'नो वे होम' के 340.8 मिलियन से ज़्यादा है. यह सिर्फ 'एवेंजर्स एंडगेम' की 866 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ओवरसीज ओपनिंग से पीछे है. इसलिए, फिल्म की ग्लोबल ओपनिंग कमाई 927 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही 1 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली है.
ग्लोबल ओपनिंग से बने रिकॉर्ड
यह साल की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग और कोविड के बाद की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग है. इसने 'नो वे होम' की 600.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल ओपनिंग कमाई को पीछे छोड़ दिया है. 'स्पाइडर मैन 4' की ग्लोबल ओपनिंग अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग रही. यह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा छूने वाली दूसरी सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है.
हॉलीवुड फ़िल्मों के लिए सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड (कोविड के बाद)
- स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे – $927 मिलियन
- स्पाइडर-मैन: नो वे होम – $600.5 मिलियन
- ज़ूटोपिया 2 – $559.5 मिलियन
- डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ़ मैडनेस – $452 मिलियन
- डेडपूल एंड वूल्वरिन – $444.7 मिलियन
- अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर – $441.7 मिलियन
नोट:- कोईमोई से आंकड़े लिए गए हैं
अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड
- एवेंजर्स: एंडगेम — $1.2 बिलियन
- स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे — $927 मिलियन
- एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर — $640.5 मिलियन
- स्पाइडर-मैन: नो वे होम — $600.5 मिलियन
- ज़ूटोपिया — $559.5 मिलियन
- द फेट ऑफ़ द फ्यूरियस — $541.9 मिलियन
- स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स — $529 मिलियन
- जुरासिक वर्ल्ड — $525.5 मिलियन
- हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ – पार्ट 2 — $483.2 मिलियन
- कैप्टन मार्वल — $456.7 मिलियन
नोट:- कोईमोई से आंकड़े लिए गए हैं
टॉम हॉलैंड ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड
इसी के साथ टॉम हॉलैंड सिनेमा के इतिहास में ऑफिशियली ऐसे पहले एक्टर बन गए हैं जिन्होंने अब तक की चार सबसे बड़ी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वाली फिल्मों में काम किया है.
टॉम हॉलैंड अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग वाली फिल्में
- एवेंजर्स: एंडगेम (2019) – 1.223 बिलियन अमेरिकी डॉलर
- स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे (2026) – 927 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर (2018) – 640.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- स्पाइडर-मैन: नो वे होम (2021) – 600.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर.
'ब्रांड न्यू डे' के 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' और 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' से बेहतर परफॉर्म करने के साथ, हॉलैंड टॉप पोजिशन पर काबिज चारों फ़िल्मों में नजर आने वाले एकमात्र एक्टर बन गए हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या वह आने वाली फ़िल्मों 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'एवेंजर्स: सीक्रेट वॉर्स' में अपनी एक्सपेक्टेड भूमिकाओं के साथ इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं.
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड का कैसा रहा सफर?
टॉम हॉलैंड सबसे पहले 'कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर' में पीटर पार्कर के तौर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े थे और बाद में अपनी सोलो 'स्पाइडर-मैन' फ़्रैंचाइजी को आगे बढ़ाया. पिछले दशक में, इस एक्टर ने सात बार सुपरहीरो का किरदार निभाया है, इनमें 'स्पाइडर-मैन: होमकमिंग', 'स्पाइडर-मैन: फ़ार फ़्रॉम होम', 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम', 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे', 'कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर', 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' जैसी फिल्में शामिल हैं जिनमें वे सुपरहीरो के रोल में नजर आए.
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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की बात करें तो फिल्म का जिस तरह से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच रहा है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ये दुनिया भर में अभी अपनी शानदार कमाई जारी रखेगी और उम्मीद है कि यह आसानी से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी. इसका बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का टारगेट लग रहा है.
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टॉम हॉलैंड की नेट वर्थ
बॉक्स ऑफिस पर 8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद, 'परेड' की रिपोर्ट के अनुसार, टॉम हॉलैंड की नेट वर्थ लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' स्टार कास्ट
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर/स्पाइडर-मैन के रोल में वापसी की है. फिल्म में ज़ेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन और जॉन फेवर्यू भी अहम भूमिकाओं में हैं. स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइज़ी की इस नई फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और यह कई इंटरनेशनल मार्केट में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है.
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