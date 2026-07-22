'मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था...', आयशा खान को हिरासत में लिया गया, जानिए क्या है पूरा मामला

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में 'शरारत' गाने पर जबरदस्त डांस करने वाली एक्ट्रेस आयशा खान को मुबई पुलिस ने हिरासत में लिया है. वो मुंबई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर CJP प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थीं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

मैं शांतिपूर्वक सड़क पर खड़ी थी...

आयशा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैं शांतिपूर्वक सड़क पर खड़ी थी. मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था. मैंने विरोध प्रदर्शन भी नहीं शुरू किया था. मुझे और मेरी दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.' इसी वीडियो में आयशा का दोस्त कहता है, 'मेरा आज मैथ्स का प्रेक्टिकल है. मुझे बिना किसी वजह से यहां से उठा लिया गया है.'

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पुलिस के पास नहीं आयशा खान के सवालों का जवाब

वीडियो में आयशा खान अपने दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. उनका दावा है कि उन्हें और उनके साथियों को बिना किसी वजह के हिरासत में लिया गया. आयशा ने कहा, 'इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है. मैं सिर्फ सड़क पर खड़ी थी. तभी तीन-चार महिला पुलिसकर्मियों ने मुझे खींचा और धक्का देकर हिरासत में ले लिया.'

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आयशा खास के साथ हुई जबरदस्ती

एक अन्य वायरल वीडियो में कुछ महिला पुलिसकर्मी आयशा खान को पुलिस वैन के अंदर ढकेलती नजर आ रही है. इस दौरान आयशा इसका विरोध करती हैं और पुलिस से सवाल पूछती हैं. वैन में बैठने के बाद वो कहती हैं, 'कम से कम इतना तो बताइए कि मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम अपने घरवालों को क्या बताएं कि हमें कहां लेकर जा रहे हैं?'

आयशा खान ने शेयर किया वीडियो

आयशा खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पुलिस स्टेशन में बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, 'हम नीट छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे. हम सिर्फ सड़क पर खड़े थे. हमने न कोई नारा लगाया था और न ही प्रदर्शन शुरू किया था. तभी पुलिस आई और कहा कि आप यहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते. हमने उनसे दूसरा रास्ता बताने को कहा, लेकिन बात करने से पहले ही उन्होंने मेरे भाई और दोस्त को वैन में बैठा दिया.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ी थी कि तभी कई पुलिसकर्मी हमारे पास आए और बोले कि तुम्हें वैन में बैठना होगा. मैंने पूछा कि क्यों? हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. मुझे 4-5 महिला पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती खींचकर वैन में बैठा दिया.'

हमारी गलती क्या है?

आयशा ने आरोप लगाते हुए कहा, 'वैन के अंदर भी हम लगातार पूछते रहे कि हमारी गलती क्या है और हमें कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया. हमें दादर से वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया. वर्ली पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मियों का व्यवहार अच्छा था, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि जब हमने कोई प्रदर्शन शुरू ही नहीं किया था, तब हमें हिरासत में क्यों लिया गया? हम तो सिर्फ सड़क पर खड़े थे.'

उर्फी जावेद ने शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद ने भी CJP प्रोटेस्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बहनों के साथ नजर आ रही हैं. उर्फी ने कहा, 'जब हम ट्यूनिंग करके प्रोटेस्ट जाने वाले थे फिर चेक करके, लेकिन वहां पर तो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दे रहे हैं पुलिस वाले. मेरे सामने पुलिस वाले... लोग बस इकट्ठा ही हो रहे थे, मतलब कुछ नहीं कर रहा था, कोई कुछ ही नहीं कर रहा था. बस लोग वहां पर खड़े हो रहे थे और पुलिस उन लोगों को डिटेन करके लेके गई. बिना किसी बात के, प्रोटेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ था.'

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उन्होंने आगे कहा, 'हर जगह पुलिस की कम से कम... मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से शिवाजी पार्क के बाहर 8-10 वैन देखी हैं बड़ी-बड़ी. और फालतू डिटेन कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है. मतलब... स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ें भी ना? यूथ अपने हक के लिए लड़ें भी ना?'

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं और कई सेलेब्स भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है.

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