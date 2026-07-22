INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'युवाओं की आवाज सुननी होगी...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव, लिखा इमोशनल नोट

'युवाओं की आवाज सुननी होगी...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव, लिखा इमोशनल नोट

Rajkummar Rao On CJP Protest: राजकुमार राव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट शेयर करते हुए CJP प्रोटेस्ट का समर्थन किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 22 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसी धांधलियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों के बाद अब बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव का बयान सामने आया है. उन्होंने शांति, बातचीत और सहानुभूति की अपील करते हुए कहा कि देश का विकास केवल निष्पक्ष शिक्षा के आधार पर ही संभव है. 

राजकुमार राव ने शेयर किया इमोशनल नोट
राजकुमार राव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'जब युवा खुद को अनसुना महसूस करते हैं, तो ये समाज के लिए एक याद दिलाने वाली बात होती है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए. हर आवाज को गरिमा, निष्पक्षता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए. साथ ही, शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी रहनी चाहिए. हिंसा, चाहे किसी भी तरफ से हो, केवल घावों को गहरा करती है और हमें समाधान से और दूर ले जाती है. ये समय बातचीत और संवेदना का है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के लिए घंटों इंतजार करती थीं काजल अग्रवाल? एक्ट्रेस बोलीं—'बॉलीवुड को साउथ से सीखनी चाहिए पंक्चुएलिटी'

'हिंसा से नहीं, बातचीत से निकलेगा हल...'
उन्होंने आगे लिखा, 'छात्र अपनी बात शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ रखें. वहीं, अधिकारियों को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों की बात खुले मन से सुननी चाहिए. किसी भी समस्या का सही और लंबे समय तक चलने वाला समाधान बातचीत से ही निकलता है, टकराव से नहीं. आज के समय में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और इस विकास की सबसे मजबूत नींव एक बेहतर और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था है. जय हिंद.'

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी सीजेपी छात्रों का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद कई बॉलीवुड हस्तियां छात्रों के समर्थन में सामने आई हैं. शबाना आजमी, प्रकाश राज और प्रतिभा रांटा समेत कई फिल्मी सितारों ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं की आवाज का समर्थन करते हुए निष्पक्ष शिक्षा और बातचीत के जरिए समाधान की बात कही है.

और पढ़ें
Published at : 22 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao CJP Students Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'युवाओं की आवाज सुननी होगी...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव, लिखा इमोशनल नोट
'युवाओं की आवाज सुननी होगी...', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे राजकुमार राव, लिखा इमोशनल नोट
बॉलीवुड
'मैं बच्चों के साथ लाठी खाती', छात्र प्रदर्शन के समर्थन में उतरीं सीमा पाहवा, बोलीं- इंसानियत जगाइए
'मैं बच्चों के साथ लाठी खाती', छात्र प्रदर्शन के समर्थन में उतरीं सीमा पाहवा, बोलीं- इंसानियत जगाइए
बॉलीवुड
'अब नहीं तो कब!' प्रतिभा रांटा से गुरफतेह पीरजादा तक, मुंबई में छात्रों संग सड़कों पर आए ये सितारे
'अब नहीं तो कब!' प्रतिभा रांटा से गुरफतेह पीरजादा तक, मुंबई में छात्रों संग सड़कों पर आए ये सितारे
बॉलीवुड
'धोखेबाज और स्पाइनलेस हो... ' CJP प्रोटेस्ट पर चुप रहने की कैटरीना कैफ को मिली ऐसी सजा, झेलना पड़ा ये बड़ा नुकसान
CJP प्रोटेस्ट पर चुप रहने की कैटरीना कैफ को मिली ऐसी सजा, झेलना पड़ा ये बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में प्रदर्शन के बीच CM योगी को याद आया CAA आंदोलन, कहा- दलितों-वंचितों, किसानों के बाद अब छात्रों को...
दिल्ली में प्रदर्शन के बीच CM योगी को याद आया CAA आंदोलन, कहा- दलितों-वंचितों, किसानों के बाद अब छात्रों को...
क्रिकेट
ICC ODI Rankings: सिर्फ एक रेटिंग अंक से नंबर-1 बनने से चूके शुभमन गिल, विराट-रोहित को बंपर फायदा; रूट भी टॉप-10 में
सिर्फ एक अंक से नंबर-1 बनने से चूके शुभमन गिल, विराट-रोहित को बंपर फायदा; रूट भी टॉप-10 में
क्रिकेट
कीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी; उठे सवाल 
कीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
इंडिया
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget