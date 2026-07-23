तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने से पहले थलापति विजय की आखिरी फिल्म, ‘जना नायकन’ कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार 23 जुलाई, शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. साउथ में तो इस मच अवेटेड फिल्म की रिलीज को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है. फैंस के थिएटर्स में नाचने के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इसी के साथ इस फिल्म को देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके रिव्यू शेयर करने भी शुरू कर दिए हैं. चलिए जानते हैं ‘जन नायकन’ लोगों को कैसी लगी है?

‘जन नायकन’ का कैसा है सोशल मीडिया रिव्यू?

एक पॉपुलर एक्स हैंडल ने ‘जन नायकन’ का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा,” ‘जन नायकन’ शुरुआती 45 मिनट –सीएम विजय का टाइटल कार्ड रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है. जेल वाला सीन और एक्शन सीन बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं. विलेन के रोल में बॉबी देओल शानदार लग रहे हैं. अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के दमदार पलों को और भी शानदार बनाता है. जीवीएम का रोल छोटा है लेकिन असरदार है. फिल्म में एमजीआर का ज़िक्र भी है. एनबीके का 1-सेकंड का सीन. चले मागाले एक खूबसूरत गाना है. ममिता बैजू और पूजा हेगड़े बहुत खूबसूरत लग रही हैं. थलपति विजय की जबरदस्त एंट्री एकदम धमाकेदार है!”

#JanaNayagan – First 45 Minutes



- #CMVijay title card is a goosebumps moment.

- The jail sequence and action scenes are well executed.

- #BobbyDeol looks impressive as the villain.

- #Anirudh's background score elevates the mass moments.

- GVM has a small but effective role.

-… pic.twitter.com/6RsTMfMAcS — Movie Tamil (@_MovieTamil) July 23, 2026

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थलापति और ममिता के बीच का इमोशनल कनेक्शन शानदार

एक और यूजर ने लिखा, “ पहला हाफ मजेदार था, और दूसरा हाफ ठीक-ठाक. फिल्म की सबसे अच्छी बात थलापति और ममिता के बीच का इमोशनल कनेक्शन था. अगली खूबी अनिरुद्ध का म्यूज़िक था, जिसमें गाने और BGM का बेहतरीन तालमेल था. फिल्म की कमियां विलेन बॉबी देओल के हिस्से और फिल्म की लंबाई (जिसे कम किया जा सकता था) थीं. प्रकाश राज का रोल अच्छा है. टाइटल कार्ड, इंटरवल और पोस्ट-क्रेडिट ब्लॉक बहुत पसंद आए. थलापति विजय का जश्न मनाने के लिए यह फिल्म थिएटर में देखी जानी चाहिए.

#JanaNayagan [#ABRatings - 3.25/5]



- An Entertaining first half followed by an, Okish second half 👍

- The biggest Factor which worked in the film was the emotional connection between Thalapathy & Mamitha✨

- The Next strength was Anirudh music, perfectly blended interms of both… pic.twitter.com/XHe7KmfEGD — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) July 23, 2026

एक और यूजर ने पहले फिल्म का फर्स्ट हाफ का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, “ जन नायकन फ़र्स्ट हाफ रिव्यू, थलापति विजय की की ज़बरदस्त मौजूदगी वाली एक पुरानी शैली की मास कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म, थलापति विजय वन मैन शो. उन्होंने एक्शन, इमोशन, मज़ा और डांस में कमाल किया है और फ़िल्म के दौरान आपको एंटरटेन करते रहे हैं. अब तक एक एंटरटेनिंग और दिलचस्प कमर्शियल पैकेज. अब सेकंड हाफ़ की बारी.”

#JanaNayagan First Half Review 🍿



- An Old School Mass Commercial Entertainer carried by the Massy Presence of #ThalapathyVijay..💥

- Thalapathy Vijay - One Man Show..⭐ Man aces Action, Emotion, Fun and Dance, keeping you entertained throughout..❣️🤝

- The Intro, Thalapathy… pic.twitter.com/BVxShmxMZM — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 23, 2026

बढ़िया कमर्शियल एंटरटेनर है फिल्म

इसी यूजर ने सेकेंड हाफ का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, “यह एक ज़बरदस्त मसाला एंटरटेनर है जिसमें थलापति विजय का जलवा सबसे ऊपर है.. फिल्म का दूसरा हाफ पॉलिटिकल और एक्शन से भरपूर है.. थलापति विजय ने अपने फैंस और परिवार के साथ फिल्म देखने वालों के लिए हर तरह के मसाले का ध्यान रखा है.. फैंस के लिए ज़बरदस्त सीन और पॉलिटिकल बातें हैं.. थलापति विजय और ममिता बैजू के इमोशनल सीन और 'गुड टच-बैड टच' वाले सीन परिवारों को पसंद आएंगे.

अनिरुद्ध ने फिल्म के अनुभव को और बेहतर बनाया है.- फ्लैशबैक इंट्रो, "ओरु पेरे वरलरु", जंगल में एंट्री और क्लाइमैक्स के कुछ पल दूसरे हाफ की खासियत हैं..- कमियां:-कुछ पुराने और जरूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए सीन, फ्लैशबैक के कुछ पल, और बॉबी देओल के हिस्से कुछ खास नहीं लगे और वे फिल्म को खींचते हुए महसूस हुए..- कुल मिलाकर, यह पूरी तरह से थलापति विजय की फिल्म है.. कुछ कमियों के बावजूद यह पुराने जमाने की कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म है, लेकिन थलापति की वजह से यह भरपूर एंटरटेनमेंट देती है. एक बढ़िया कमर्शियल एंटरटेनर."

#JanaNayagan Second Half Review 🍿



- A Mass Masala Entertainer where #ThalapathyVijay's presence stands taller than everything else.. The second half moves into a Political + Action zone..✌️

- Thalapathy Vijay makes sure to pack in all the elements for his fans and family… pic.twitter.com/E0J1qHshIh — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 23, 2026

'जना नायकन' के बारे में

'जन नायकन' का निर्देशन एच विनोथ ने किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें थलापति विजय ने लीड रोल प्ले किया है. अन्य कलाकारों में बॉबी देओल, ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन सहित कई स्टार्स शामिल हैं. इस फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

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