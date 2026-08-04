सलमान खान ने घटाया 16 किलो वजन, 'अलायंस' में खराब सेहत की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

सलमान खान पिछले कुछ समय से अपने बदले हुए लुक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी दुबली-पतली तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे थे. अब सलमान खान ने खुद इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और बताया है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करते हुए जानबूझकर वजन कम किया है.

सलमान खान ने किया 16 किलो वजन कम

हाल ही में सलमान खान प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने पहुंचे. शो में दोनों भाइयों के बीच फिटनेस को लेकर मजेदार बातचीत हुई. इस दौरान सलमान ने सोहेल से कहा कि उन्होंने काफी वजन कम किया है. इस पर सोहेल ने अपना सिक्स पैक एब्स दिखाते हुए बताया कि उन्होंने 12 किलो वजन घटाया है. इसके जवाब में सलमान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद 16 किलो वजन कम किया है.

Salman Khan : You lost weight



Sohail Khan : 12 kg#SalmanKhan : I’m down to 16 kg



Everyone in the alliance is shocked pic.twitter.com/qUCSzIwHen — Devil V!SHAL (@VishalRC007) August 3, 2026

सेहत को लेकर चल रही थीं चर्चाएं

पिछले कुछ समय से सलमान खान का बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था. खासकर मुंबई में एसआरए (SRA) के एक कार्यक्रम में पहुंचे सलमान को देखकर फैंस हैरान रह गए थे. वो पहले के मुकाबले काफी दुबले नजर आए, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं.

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कई लोगों ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई कि कहीं एक्टर किसी स्वास्थ्य समस्या से तो नहीं जूझ रहे. हालांकि, अब सलमान खान ने खुद साफ कर दिया है कि उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए 16 किलो वजन कम किया है.

ये हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. 'मातृभूमि' साल 2020 में गलवान घाटी में हुई चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प पर बेस्ड है. इसमें सलमान, कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया था.

'SVC63' की शूटिंग में बिजी हैं भाईजान

इसके अलावा सलमान के पास फिल्म 'SVC63' भी है, जिसका निर्देशन वामशी पैदिपल्ली कर रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू हैं. ये एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है. इसमें नयनतारा भी लीड रोल में हैं. फिल्म में सलमान जोरदार एक्शन करते नजर आएंगे. ये फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होने के लिए शेड्यूल है.

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