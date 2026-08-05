पापा जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

Aditya Narayan Birthday: बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदित्य नारायण ने अपने करियर में अच्छा खासा नाम कमाया है. हालांकि उन्हें अपने पिता और दिग्गज सिंगर उदित नारायण के जैसा स्टारडम हासिल नहीं हो पाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 05 Aug 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

Aditya Narayan Birthday: इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आदित्य नारायण मल्टीटैलेंटेड हैं. वो एक अच्छे सिंगर होने के अलावा बेहतरीन होस्ट और एंकर भी हैं. वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मल्टीटैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें अपने पिता उदित नारायण जैसी लोकप्रियता और सफलता नहीं मिल पाई.

दिग्गज सिंगर उदित नारायण के घर में जन्मे आदित्य नारायण ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था. बतौर चाइल्ड सिंगर वो कई गानों की आवाज बने और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग की. लेकिन, इसके बावजूद वो कौन सी वजह रही कि वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाए. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन वजहों के बारे में जानते हैं.

7 साल की उम्र में नेपाली फिल्म के लिए गाया गाना

उदित नारायण और दीपा नारायण के घर उदित नारायण का जन्म 6 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ था. आज वो 39 साल के हो चुके हैं. संगीत आदित्य को विरासत में मिला था और उन्होंने महज 7 साल की उम्र में अपने पिता के साथ प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कर दी थी. सबसे पहले उन्होंने साल 1994 की फिल्म 'मोहनी' का गाना 'यो गाउँको ठिटो' पिता के साथ गाया था.

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

ये भी पढ़ें: 'रामायण' की रिलीज से पहले ही पूरी हुई पार्ट 2 की आधी शूटिंग, रणबीर ने सनी देओल के रोल पर दिया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड में 1995 में किया था बतौर सिंगर डेब्यू

नेपाली फिल्म के लिए गाने के अगले साल ही उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी बतौर चाइल्ड सिंगर अपनी शुरुआत कर दी थी. इस बार भी उन्हें पिता उदित नारायण का साथ मिला था. आदित्य ने 'अकेले हम अकेले तुम' फिल्म के लिए गाया था. लेकिन, उन्हें बतौर चाइल्ड सिंगर सबसे बड़ी पहचान मिली थी 'छोटा बच्चा समझ के' गाने से. ये साल 1996 की फिल्म 'मासूम' का गाना है. 

1997 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू

चाइल्ड सिंगर के रूप में पहचान बनाने के बाद आदित्य ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत बाल कलाकार के रूप में साल 1997 की फिल्म 'परदेस' से की थी. इसके बाद वो 'जब प्यार किसी से होता है' फिल्म में भी दिखाई दिए थे. 'परदेस' महिमा चौधरी और शाहरुख़ खान की और 'जब प्यार किसी से होता है' ट्विंकल खन्ना और सलमान खान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी. 

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

लीड एक्टर के रूप में रहे फ्लॉप

बड़े होने पर भी आदित्य नारायण ने एक्टर के रूप में काम किया था. साल 2010 की फिल्म 'शापित' से उन्होंने लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया था. इसमें वो एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ नजर आए थे जो आगे जाकर उनकी पत्नी बनीं. हालांकि विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

होस्ट बनकर टीवी पर छा गए आदित्य

18 साल की उम्र में आदित्य नारायण ने सिंगिंग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' को होस्ट किया था. उन्हें होस्ट के रूप में दर्शकों ने काफी पसंद किया था और उन्हें बड़ी पहचान मिल गई थी. इसके बाद उन्होंने इसके कई सीजन सफलतापूर्व होस्ट किए.

ये भी पढ़ें: पाई-पाई को मोहताज हुआ 100 से ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर, वृद्धाश्रम में गुजर रही जिंदगी, CM विजय से है खास रिश्ता

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

इसके बाद उन्होंने 'सा रे गा मा पा लिल चैंप्स' और इंडियन आइडल जैसे शोज भी होस्ट किए. यहां वो अपनी जबरदस्त ऊर्जा और हाजिरजवाबी से न सिर्फ फैंस के बल्कि जजेस के भी पसंदीदा बन गए. इनके अलावा आदित्य ने अन्य शोज में होस्ट और स्पेशल इवेंट्स में एंकर के रूप में भी खुद को साबित किया.

क्यों नहीं मिला पिता जैसा स्टारडम?

'कभी ना कभी तो मिलोगे', 'छोटा बच्चा जान के', 'ततड़ ततड़', 'मैं निकला गड्डी लेके' (रीमेक), 'कहीं आग लगे लग जाए', 'मैं डूबा रहूं' जैसे हिट गाने दे चुके आदित्य होस्ट के रूप में काफी पॉपुलर रहे. लेकिन, सिंगिंग में वो पिता के आगे फीके पड़ गए.

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

आदित्य के ऊपर शुरू से ही 'उदित नारायण का बेटा' होने का सबसे बड़ा दबाव रहा है. ऐसे में उनके लिए हमेशा से ही अपनी पहचान बनाना मुश्किल रहा. अमिताभ बच्चन-अभिषेक बच्चन और धर्मेंद्र-बॉबी देओल जैसे कई उदाहरण बॉलीवुड में मौजूद है.

आदित्य नारायण को ज्यादा लोकप्रियता और सफलता न मिलने का एक कारण ये भी रहा है कि उन्होंने टीनएज के बाद होस्टिंग और एंकरिंग को ज्यादा तवज्जो दी थी. फिर वो एक्टिंग फील्ड में भी गए. सिंगिंग को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी और इसका उन्हें संगीत करियर में फायदा भी नहीं मिला. उन्होंने बेहद कम सोलो गाने गाए हैं. 

पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे

बॉलीवुड और संगीत जगत में आदित्य के पिता उदित नारायण की छवि बिल्कुल साफ रही है. हर कोई उन्हें पसंद करता है और उनका सम्मान करता है. जबकि आदित्य की पब्लिक में इमेज ऐसी नहीं रही है. साल 2017 में वो एक विवाद का भी हिस्सा बन गए थे. उस वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर उनकी इंडिगो एयरलाइन के वर्कर्स से बहस हो गई थी और उन्होंने धमकी देते हुए कहा था, 'तेरी चड्डी ना उतारी मैंने तो मेरा नाम भी आदित्य नारायण नहीं.' इस विवाद के बाद आदित्य को काफी अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Aditya Narayan. Aditya Narayan Birthday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पापा उदित नारायण जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
पापा जैसे क्यों नहीं चमक पाए आदित्य नारायण? टैलेंटेड होने के बावजूद इन वजहों से छूटे पीछे
बॉलीवुड
Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान बने नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
बॉलीवुड
करीना कपूर ने तोड़ी अपनी कसम? 25 साल बाद करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!
25 साल बाद करीना कपूर करेंगी संजय लीला भंसाली संग काम, बनेंगी धनुष की हीरोइन!
बॉलीवुड
पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान और रजा मुराद सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई
पंचतत्व में विलीन हुए प्रदीप रावत, आमिर खान सहित इन सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर घिरे
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
राहुल गांधी का दावा, 'महिला प्रदर्शनकारियों के घर भेजे गए गुंडे, माफी की जरूरत नहीं'
इंडिया
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाक, ऑपरेशन Sindoor पर खुलासा
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ, राज्यसभा से भी बिल पारित
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget