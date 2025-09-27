एक्सप्लोरर
सलमान खान दे रहे थे बॉबी देओल को ज्ञान, एक्टर ने तपाक से कह दिया- 'मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे'
Bobby Deol On Long Beard Look: बॉबी देओल की बढ़ी हुई दाढ़ी वाला लुक फैंस को खूब पसंद आता है. लेकिन कभी सलमान खान ने उनसे कहा था कि वो दाढ़ी हटा लें. तब बॉबी ने उन्हें जवाब भी दिया था.
बॉबी देओल ने बढ़ी हुई दाढ़ी वाले लुक से फैंस को खूब इंप्रेस किया. 'एनिमल' में उनका खूंखार अवतार भी दर्शकों को खूब पसंद आया था. लेकिन एक दौर में उनकी लंबी दाढ़ी वाले लुक का लोग खूब मजाक बनाया करते थे. यहां तक कि सुपरस्टार सलमान खान तक ने बॉबी को दाढ़ी हटाने की सलाह दी थी. लेकिन तब बॉबी ने सलमान को टका- सा जवाब दे दिया था.
इंस्टैंट बॉलीवुड को दिए कुछ महीने पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने खुद जाकर प्रोड्यूसर्स से काम मांगने को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था- 'वो सब उनके लिए भी तो एक अजीब मूमेंट हो जाता है. आप उन्हें इल्जाम कैसे दे सकते हैं कि मैं अगर आपके पास चला गया मुझे काम दे दो. अभी आप क्या जवाब देंगे मुझे? मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं या अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो आपको उसमें लूंगा. यही जवाब दे सकते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई आपसे वादा नहीं कर सकता.'
View this post on Instagram
'दाढ़ी क्यों उगाकर रखी है? निकाल इसे...'
बॉबी देओल ने कहा था- 'ये इंडस्ट्री हर संडे सैटरडे हर वीकेंड पर बदल देती है इंसान के करियर को. तो उसमें बहुत मुश्किल होता है और पर फिर भी वही लोग आए मेरे पास वापस और उनके साथ काम किया मैंने. मुझे आज भी याद है सलमान ने मुझसे कहा था. मैं कितने इंटरव्यूज में कह भी चुका हूं. हम लोग सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेला करते थे. तो वो ब्रांड एंबेसडर था हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेट का. वहां मिला तो उस वक्त मैंने दाढ़ी उगाकर रखी हुई थी. मैं कुछ कोशिश कर रहा था अपनी इमेज बदलने के लिए. तो सलमान ने कहा कि ये क्या दाढ़ी है, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा है तेरा? दाढ़ी क्यों उगाकर रखी है? निकाल इसे.'
'मैंने मुड़कर जवाब दे दिया कि मुझे तेरी पीठ...'
इसपर बॉबी ने सलमान को कहा था- 'मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं करने के लिए. तो वो बोलता है दाढ़ी क्यों उगा ली तूने? जब तक मेरा काम शुरू नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था. संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो फिर मैंने मुड़कर जवाब दे दिया कि मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे. और कैसे देखिए अब दौर बदलता है. एक टाइम था जब मैंने दाढ़ी उगाई हुई थी. मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ अलग किस्म के रोल करने की.'
'लोग मेरा मजाक उड़ाते थे दाढ़ी को...'
बॉबी देओल ने आगे कहा था- 'लोग मेरा मजाक उड़ाते थे दाढ़ी को लेकर. लेकिन फिर इन सबने मुझे इफेक्ट नहीं किया. मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं इन चीजों के बारे में कि लाइफ में कोई भी चीज कभी लोगों को बुरी लगती है. वही चीज दोबारा सबको एकदम से खूबसूरत दिखने लगती है.'
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
क्रिकेट
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL