हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान दे रहे थे बॉबी देओल को ज्ञान, एक्टर ने तपाक से कह दिया- 'मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे'

सलमान खान दे रहे थे बॉबी देओल को ज्ञान, एक्टर ने तपाक से कह दिया- 'मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे'

Bobby Deol On Long Beard Look: बॉबी देओल की बढ़ी हुई दाढ़ी वाला लुक फैंस को खूब पसंद आता है. लेकिन कभी सलमान खान ने उनसे कहा था कि वो दाढ़ी हटा लें. तब बॉबी ने उन्हें जवाब भी दिया था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 10:06 PM (IST)
बॉबी देओल ने बढ़ी हुई दाढ़ी वाले लुक से फैंस को खूब इंप्रेस किया. 'एनिमल' में उनका खूंखार अवतार भी दर्शकों को खूब पसंद आया था. लेकिन एक दौर में उनकी लंबी दाढ़ी वाले लुक का लोग खूब मजाक बनाया करते थे. यहां तक कि सुपरस्टार सलमान खान तक ने बॉबी को दाढ़ी हटाने की सलाह दी थी. लेकिन तब बॉबी ने सलमान को टका- सा जवाब दे दिया था.
 
इंस्टैंट बॉलीवुड को दिए कुछ महीने पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने खुद जाकर प्रोड्यूसर्स से काम मांगने को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था- 'वो सब उनके लिए भी तो एक अजीब मूमेंट हो जाता है. आप उन्हें इल्जाम कैसे दे सकते हैं कि मैं अगर आपके पास चला गया मुझे काम दे दो. अभी आप क्या जवाब देंगे मुझे? मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं या अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो आपको उसमें लूंगा. यही जवाब दे सकते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई आपसे वादा नहीं कर सकता.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

 
'दाढ़ी क्यों उगाकर रखी है? निकाल इसे...'
बॉबी देओल ने कहा था- 'ये इंडस्ट्री हर संडे सैटरडे हर वीकेंड पर बदल देती है इंसान के करियर को. तो उसमें बहुत मुश्किल होता है और पर फिर भी वही लोग आए मेरे पास वापस और उनके साथ काम किया मैंने. मुझे आज भी याद है सलमान ने मुझसे कहा था. मैं कितने इंटरव्यूज में कह भी चुका हूं. हम लोग सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेला करते थे. तो वो ब्रांड एंबेसडर था हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेट का. वहां मिला तो उस वक्त मैंने दाढ़ी उगाकर रखी हुई थी. मैं कुछ कोशिश कर रहा था अपनी इमेज बदलने के लिए. तो सलमान ने कहा कि ये क्या दाढ़ी है, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा है तेरा? दाढ़ी क्यों उगाकर रखी है? निकाल इसे.'
 
'मैंने मुड़कर जवाब दे दिया कि मुझे तेरी पीठ...'
इसपर बॉबी ने सलमान को कहा था- 'मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं करने के लिए. तो वो बोलता है दाढ़ी क्यों उगा ली तूने? जब तक मेरा काम शुरू नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था. संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो फिर मैंने मुड़कर जवाब दे दिया कि मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे. और कैसे देखिए अब दौर बदलता है. एक टाइम था जब मैंने दाढ़ी उगाई हुई थी. मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ अलग किस्म के रोल करने की.'
 
'लोग मेरा मजाक उड़ाते थे दाढ़ी को...'
बॉबी देओल ने आगे कहा था- 'लोग मेरा मजाक उड़ाते थे दाढ़ी को लेकर. लेकिन फिर इन सबने मुझे इफेक्ट नहीं किया. मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं इन चीजों के बारे में कि लाइफ में कोई भी चीज कभी लोगों को बुरी लगती है. वही चीज दोबारा सबको एकदम से खूबसूरत दिखने लगती है.'
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 09:40 PM (IST)
Bobby Deol SALMAN KHAN The Bads Of Bollywood
