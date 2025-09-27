हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनुष्का शर्मा संग रोमांटिक हुए विराट कोहली, फोटो शेयर कर लिखी ये बात

अनुष्का शर्मा संग रोमांटिक हुए विराट कोहली, फोटो शेयर कर लिखी ये बात

Anushka Sharma-Virat Kohli Pic: विराट कोहली कई मौकों पर अपनी एक्ट्रेस वाइफ अनुष्का शर्मा पर प्यार लुटाते दिखाई देते हैं. एक बार फिर उन्होंने अनुष्का के साथ रोमांटिक फोटो शेयर की है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Sep 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. दोनों एक साथ हो, या एक-दूसरे से दूर, हर मौके पर एक-दूसरे की हौसला अफजाई करना नहीं भूलते. अनुष्का को अक्सर मैच में विराट को चीयर अप करते देखा जाता है. वहीं विराट भी अपनी अचीव्मेंट्स का क्रेडिट अनुष्का को देते नजर आते हैं. 

विराट कोहली कई खास मौकों पर अनुष्का शर्मा के लिए स्पेशल पोस्ट करते नजर आए हैं. लेकिन आज क्रिकेटर ने यूं ही अनुष्का के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की है जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. विराट ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है. ये तस्वीर विदेश की लग रही है और कपल विंटर आउटफिट्स में दिखाई दे रहा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

सेल्फी मोड में पोज देते दिखे अनुष्का-विराट
अनुष्का शर्मा व्हाइट शर्ट के साथ बेज स्वेटर और मैचिंग ओवरकोट पहने दिख रही हैं. हाथ में वॉच और गोल्डन ब्रेसलेट पहनने के साथ एक्ट्रेस ने अपने बालों को पोनी हेयरस्टाइल में बांधा हुआ है. वहीं ब्लैक कलर के लॉन्ग कोट और लंबी दाढ़ी में विराट कोहली भी काफी डैशिंग दिख रहे हैं. क्रिकेटर ने आंखों पर ब्राउन फ्रेम वाला चश्मा भी लगाया हुआ है. दोनों सेल्फी मोड में कैमरा रखकर साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

विराट ने कैप्शन में लिखी ये बात
अनुष्का शर्मा के साथ ये प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए विराट कोहली ने कैप्शन में लिखा- 'एक मिनट हुआ है.' अब विराट और अनुष्का की इन फोटोज पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'किंग और क्वीन.' दूसरे फैन ने कहा- 'काफी समय बाद साथ में एक फोटो.' इसके अलावा कई फैंस रेड हार्ट इमोजी कमेंट करके विराट-अनुष्का की फोटो पर प्यार बरसा रहे हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 27 Sep 2025 08:37 PM (IST)
Tags :
Bollywood News Anushka Sharma VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget