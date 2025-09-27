अनुष्का शर्मा संग रोमांटिक हुए विराट कोहली, फोटो शेयर कर लिखी ये बात

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. दोनों एक साथ हो, या एक-दूसरे से दूर, हर मौके पर एक-दूसरे की हौसला अफजाई करना नहीं भूलते. अनुष्का को अक्सर मैच में विराट को चीयर अप करते देखा जाता है. वहीं विराट भी अपनी अचीव्मेंट्स का क्रेडिट अनुष्का को देते नजर आते हैं.

विराट कोहली कई खास मौकों पर अनुष्का शर्मा के लिए स्पेशल पोस्ट करते नजर आए हैं. लेकिन आज क्रिकेटर ने यूं ही अनुष्का के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की है जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. विराट ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है. ये तस्वीर विदेश की लग रही है और कपल विंटर आउटफिट्स में दिखाई दे रहा है.

सेल्फी मोड में पोज देते दिखे अनुष्का-विराट

अनुष्का शर्मा व्हाइट शर्ट के साथ बेज स्वेटर और मैचिंग ओवरकोट पहने दिख रही हैं. हाथ में वॉच और गोल्डन ब्रेसलेट पहनने के साथ एक्ट्रेस ने अपने बालों को पोनी हेयरस्टाइल में बांधा हुआ है. वहीं ब्लैक कलर के लॉन्ग कोट और लंबी दाढ़ी में विराट कोहली भी काफी डैशिंग दिख रहे हैं. क्रिकेटर ने आंखों पर ब्राउन फ्रेम वाला चश्मा भी लगाया हुआ है. दोनों सेल्फी मोड में कैमरा रखकर साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं.

विराट ने कैप्शन में लिखी ये बात

अनुष्का शर्मा के साथ ये प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए विराट कोहली ने कैप्शन में लिखा- 'एक मिनट हुआ है.' अब विराट और अनुष्का की इन फोटोज पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'किंग और क्वीन.' दूसरे फैन ने कहा- 'काफी समय बाद साथ में एक फोटो.' इसके अलावा कई फैंस रेड हार्ट इमोजी कमेंट करके विराट-अनुष्का की फोटो पर प्यार बरसा रहे हैं.