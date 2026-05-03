Salman Khan Post: सलमान खान ने काम-फील्ड को लेकर किया पोस्ट, लिखा- किसी को टोपी मत पहनाओ
Salman Khan Post: सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वो अपने पेट डॉग के साथ नजर आ रहे हैं. सलमान खान की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है. इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट शेयर की है.
सुपरस्टार सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. हाल ही में सलमान खान ने हैप्पी पोस्ट शेयर की है. उन्होंने पोस्ट में बताया कि उनका सुखी पल कौनसा है. साथ ही उन्होंने फील्ड और काम से रिलेटेड भी एक पोस्ट शेयर की है.
'किसी को टोपी मत पहनाओ'
इस पोस्ट में वो ब्लैक कलर की कैप लगाए दिखे. उन्होंने ब्लैक टीशर्ट पहनी थी. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- सोच ये है कि किसी भी फील्ड में, सोच लो, समझ लो, क्लियर हो जाओ, फिर डिसिजन लो और सब भूलकर आगे बढ़ो. और टोपी से याद आया टोपी खुद पहनो किसी को पहनाओ नहीं और न ही किसी को पहनाने दो.
ये भी पढ़ें- Patriot Worldwide BO: मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में किया धमाका, दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार
सलमान खान की पोस्ट
इसके अलावा सलमान ने एक और पोस्ट की. पोस्ट में सलमान खान पेट डॉग को गले लगाते दिखे. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'ये है सुख.' सलमान खान की ये पोस्ट वायरल है. एक यूजर ने लिखा- मेरे आइडल, मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा भाई. फैंस ने उनके कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें- मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी, बोले- मॉम भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म सिकंदर में देखा गया था. ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी. इस फिल्म में सलमान के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आई थीं.
अब सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. हालांकि, फिल्म पोस्टपोन हो गई. फिल्म की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है. इस फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया. इसके अलावा सलमान को वामसी की फिल्म SVC63 में नजर आएंगे. इस फिल्म में नयनतारा फीमेल लीड में हैं. फिल्म ईद 2027 में रिलीज होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL