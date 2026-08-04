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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBatwara 1947 Box Office: क्या 'बंटवारा 1947' बनेगी प्रीति जिंटा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

Batwara 1947 Box Office: क्या 'बंटवारा 1947' बनेगी प्रीति जिंटा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

Batwara 1947 Box Office: प्रीति जिंटा 'बंटवारा 1947' से सालों बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. इसी के साथ उम्मीदें हैं कि ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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प्रीति जिंटा साल 2000 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्म इंस्ट्री पर राज किया. हालांकि, समय के साथ उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और फिर अपने पति के साथ अमेरिका चली गईं. अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. अब एक्ट्रेस  सनी देओल के साथ 'बंटवारा 1947' से बड़े पर्दे पर कमबैक करने लिए तैयार हैं. क्या ये फिल्म प्रीति के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी?

'बंटवारा 1947' है प्रीति की मच अवेटेड फिल्म
प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947'  साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस मूवी में एक्ट्रेस एक बार फिर सनी देओल संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगें. मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित यह पीरियड ड्रामा भारत के बंटवारे के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक फिक्शनल स्टोरी है.

 आमिर खान ने इस बड़े प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं. नतीजतन, ट्रेड सर्कल को उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करेगी. असल में, 'गदर 2' की तरह ही, 'बंटवारा 1947' से भी कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है.

 

 
 
 
 
 
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प्रीति जिंटा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी 'बंटवारा 1947'?
फिल्म की रिलीज से पहले के बज को देखते हुए 'बंटवारा 1947' के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार करने की पूरी उम्मीद है. आज के समय में, बॉलीवुड की किसी फिल्म का 100 करोड़ रुपये कमाना भले ही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि न लगे, लेकिन प्रीति ज़िंटा के लिए यह एक बड़ी बात है.

 दरअसल 20 साल से ज्यादा के अपने करियर में वह अब तक इस खास क्लब का हिस्सा नहीं बन पाई थीं. 'बंटवारा 1947' उनकी पहली 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म होगी और इसी के साथ ये उनकी करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

ये भी पढ़ें:-Jana Nayagan BO: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार

प्रीति जिटा की हिट फिल्मे
बता दें कि 51 साल की हो चुकी प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऋतिक रोशन के साथ 'कोई... मिल गया'  थी. 2003 में आई ये फिल्म हिट रही थी और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 46.96 करोड़ रुपये (नेट) कमाए थे. अब 'बंटवारा 1947' आसानी से 'कोई... मिल गया' को पीछे छोड़ देगी और प्रीति की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

प्रीति जिंटा की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (भारत में नेट कलेक्शन)


Batwara 1947 Box Office: क्या 'बंटवारा 1947' बनेगी प्रीति जिंटा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन

'बंटवारा 1947' कब होगी रिलीज? 
'बंटवारा 1947' इस 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म का निर्देशन राजुकमार संतोषी ने किया है. इसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आजमी और करण देओल ने भी अहम रोल प्ले किया है. 

ये भी पढ़ें:-'पाकिस्तान हमारी मौसी है...' बोलकर ट्रोल हो रहे सनी देओल, 'बटवारा 1947' के प्रमोशन की वीडियो वायरल

 

 

 

Published at : 04 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Priety Zinta Box Office Batwara 1947
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