हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPatriot Worldwide BO: मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में किया धमाका, दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार

Patriot Worldwide BO: मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में किया धमाका, दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार

'पैट्रियट' को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में तो फिल्म ने धमाल मचा दिया है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है. फिल्म ने दो दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म धमाका कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए इतने करोड़

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50.23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 31.50 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 15 करोड़ की कमाई की.

'पैट्रियट' का इंडिया कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने इंडिया में टोटल ग्रॉस 18.73 करोड़ कमाए. वहीं नेट 16.15 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली. फिल्म ने 6.15 करोड़ कमाए. फिल्म को पहले दिन 2636 शोज मिले. वहीं फिल्म को दूसरे दिन 2374 शोज मिले. अब रविवार को फिल्म की कमाई में इजाफा होने की उम्मीदें हैं.

ये भी पढ़ें- मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी, बोले- मॉम भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे

ये भी पढ़ें- Saturday BO: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 'पैट्रियट' भी निकली आगे, शनिवार को ऐसा रहा हाल

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले हैं. अब रविवार को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलने की उम्मीदें हैं. फिल्म में मोहनलाल और ममूटी की सुपरस्टार जोड़ी को भी पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 57 मिनट है. फिल्म में मोहनलाल और ममूटी के अलावा राजीव मेनन, नयनतारा, फहाद फासिल, रेवथी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को महेश नारायणन ने बनाया है. फिल्म सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज हुई है.

फिल्म सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज हुई है. फिल्म का म्यूजिक सुशीन श्याम ने कंपोज किया है. बता दें कि पैट्रियट के साथ फिल्म 'राजा शिवाजी', 'एक दिन' जैसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं. 'राजा शिवाजी' को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं एक दिन का बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा है.

Published at : 03 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Patriot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Patriot Worldwide BO: मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में किया धमाका, दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार
मोहनलाल और ममूटी की 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में किया धमाका, दो दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार
साउथ सिनेमा
एक ही शादी में पहुंचे एक्स कपल समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य, अपने-अपने पार्टनर्स संग आए नजर
एक ही शादी में पहुंचे एक्स कपल समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य, अपने-अपने पार्टनर्स संग आए नजर
साउथ सिनेमा
Kara Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'कारा' की धीमी रफ्तार, 2 दिन में कमाए 13 करोड़, सेफ जोन के लिए और कितनी जरूरत?
बॉक्स ऑफिस पर 'कारा' की धीमी रफ्तार, 2 दिन में कमाए 13 करोड़, सेफ जोन के लिए और कितनी जरूरत?
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 OTT Release: 'वाझा 2' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'वाझा 2' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत और पाकिस्तान किस पायदान पर? सामने आई 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग, देखें लिस्ट
किस देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर-1, भारत-PAK किस पायदान पर? सामने आई 2026 की रैंकिंग, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा
'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
विश्व
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', ईरान संग बातचीत के बीच अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
'होर्मुज से निकलने के लिए अगर किसी ने टोल दिया तो...', अमेरिका की शिपिंग कंपनियों को धमकी
यूटिलिटी
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
हेल्थ
Heart Attack Recovery: रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget