साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
साजिद खान का हाल ही में फिल्म सेट पर एक्सीडेंट हो गया. इसके बाद उनकी सर्जरी हुई. अब फराह खान ने साजिद खान का हेल्थ अपडेट दिया है.
फिल्ममेकर साजिद खान का वीकेंड पर मुंबई में एक फिल्म सेट पर एक्सीडेंट हो गया. इस एक्सीडेंट में उन्हें चोटें लगी. इसक बाद उनकी सर्जरी भी हुई. अब साजिद खान रिकवरी कर रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि शनिवार को उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसी कारण से उनकी सर्जरी हुई.
अब उनकी बहन, फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने साजिद खान का हेल्थ अपडेट दिया है.
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में फराह खान ने कहा कि साजिद को शूट के वक्त पैर में चोट लगी. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. रविवार को उनकी सर्जरी हुई. सर्जर हो गई है और वो बिल्कुल ठीक हैं.
साजिद खान की करियर जर्नी
बता दें कि साजिद खान कमबैक के लिए तैयारी कर हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म हमशक्ल्स में काम किया था. ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. साजिद खान ने 2005 में डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म है 'डरना जरुरी है'. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स थे.
इसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई. उनकी 2007 में आई हे बेबी सक्सेसफुल रही थी. फिल्म में अक्षय कुमार, फरदीन खान, विद्या बालन जैसे स्टार्स थे. इसके अलावा साजिद खान ने हाउसफुल, हाउसफुल 2 जैसी सक्सेसफुल फिल्में भी दी हैं. अब साजिद खान कमबैक के लिए प्रोजक्ट्स पर काम कर रहे हैं. 2022 में साजिद खान को बिग बॉस 16 में देखा गया था.
वहीं साजिद की बहन फराह की बात करें तो वो इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल की वजह से चर्चा में हैं. इस चैनल में वो कुकिंग रिलेटेड वीडियोज दिखाती हैं. इसके अलावा वो स्टार्स के घर जाती हैं और वहां खाना बनवाती हैं और खाती हैं. वो अपने घर पर भी स्टार्स क बुलाती हैं. उनका कुक दिलीप भी काफी फेमस हो गया है. फराह हमेशा अपने कुक दिलीप को साथ लेकर चलती हैं.
