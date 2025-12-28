Dhurandhar Worldwide Collection: 'धुरंधर' की सुनामी में समाई प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म, बाल-बाल बची 'पठान'
Dhurandhar Worldwide Collection: 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म ने प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
'धुरंधर' को थिएटर्स में आए अब 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. रणवीर सिंह की फिल्म एक तरफ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ वर्ल्डवाइड भी धड़ाधड़ नए आयाम रच रही है. अब 'धुरंधर' के तूफान में प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तबाह हो गया है. इसी के साथ रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने 23 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1031.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- वहीं फिल्म ने 24वें दिन भारतीय बॉक्स पर अब तक (रात 11 बजे) 22.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- इन दोनों आंकड़ों (22.25 + 1031.50) को जोड़ दिया जाए, तो 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन अब 1053.75 करोड़ रुपए हो गया है.
- 1053.75 कमाकर 'धुरंधर' ने प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
'धुरंधर' बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म
'कल्कि 2898 एडी' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1042.25 करोड़ कमाए थे. प्रभास की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को पछाड़कर 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. ये अब वर्ल्डवाइड भारत की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. अब 'धुरंधर' का अगला निशाना 'पठान' है जिसका लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1055 करोड़ रुपए है.
'धुरंधर' की स्टार कास्ट
'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, वहीं सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई हैं. इसके अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं. 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया था. अब 'धुरंधर- पार्ट 2' अगले साल 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.
