घूमर’, ‘मिर्ज्या’ और ‘जाट’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस सैयामी खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘हैवान’ की शूटिंग पूरी कर ली है. इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स दिखाई देंगे. सैयामी के लिए ये फिल्म कई मायनों में खास रही है. वहीं एक्ट्रेस ने अब अक्षय और सैफ संग काम करने के अपने एक्सीपीरियंस को भी बताया है.

प्रियदर्शन के साथ पहली बार काम करने का मौका

सैयामी खेर ने फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रीनप्ले राइटर प्रियदर्शन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने बताया कि प्रियदर्शन के साथ काम करके उन्हें काम में क्लियरिटी और फोकस का मतलब समझ में आया. उनके मुताबिक, इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ काम करना अपने आप में एक सीखने वाला एक्सपीरियंस रहा है.

‘हैवान’ ने दिए नए एक्सपीरियंस

सैयामी ने कहा, 'प्रियदर्शन सर की ‘हैवान’ ने मुझे कई नए एक्सपीरियंस दिए हैं. ये प्रियदर्शन सर, अक्षय सर और सैफ सर के साथ मेरी पहली फिल्म है. इस जॉनर में भी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हूं.'

सेट पर प्रियदर्शन की शांति और सटीकता

सैयामी ने आगे बताया कि प्रियदर्शन के साथ काम करना बेहद खास रहा. उन्होंने कहा, 'प्रियदर्शन सर के साथ काम करना क्लैरिटी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था. 99 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके प्रियदर्शन का एक्सपीरियंस सेट पर एक अलग ही शांति और प्रिसीजन लेकर आता है. किसी ऐसे इंसान को देखना बहोत बड़ी बात है जिसे पता हो कि हर दिन उसे कैसे काम करना है.'

सैफ अली खान का मजेदार और सीरियस अंदाज

फिल्म में सैफ अली खान के साथ काम करने को लेकर सैयामी ने बताया कि वे कॉमेडी और सीरियसनेस दोनों को बहुत आसानी से पर्दे पर उतारते हैं. उन्होंने कहा कि सैफ हर टेक के बीच खूब हंसते रहते हैं और उनकी कहानियां पूरे सेट का माहौल हल्का कर देती हैं. लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वे पूरी तरह सीरियस होकर अपने कैरेक्टर में डूब जाते हैं.





अक्षय कुमार के साथ मस्ती और डिसिप्लिन

अक्षय कुमार के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर सैयामी ने कहा कि ये सफर मस्ती से भरा रहा. उन्होंने अक्षय के डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी और काम के प्रति डेडिकेशन की जमकर तारीफ की. सैयामी के मुताबिक उन्होंने कभी किसी को सेट पर इतनी एनर्जी, मस्ती और फुल कमिटमेंट के साथ काम करते नहीं देखा. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी वही बनता है जो इस तरह की मेहनत करता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला.

सैयामी खेर, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ साल 2016 की मलयालम फिल्म ‘ओपम’ का हिंदी रीमेक है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल फ्लोर पर आ सकती है.