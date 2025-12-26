कुछ दिनों पहले, मेकर्स ने अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट अनाउंस की थी. ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी. वहीं फिल्म की स्टार कास्ट में अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन और रजत कपूर के नाम शामिल थे. हालांकि अक्षय खन्ना का नाम गायब था, जिससे लोगों की भौंहें तन गईं.

वहीं 'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई है. ऐसे में फैंस उन्हें 'दृश्यम' के अगले भाग में देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड थे खासकर तब जब उन्होंने 'दृश्यम 2' (2022) में शानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिया था. हालांकि इसी बीच, खबरें आईं कि अक्षय खन्ना ने फीस को लेकर मेकर्स संग मतभेद के कारण 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया है. वहीं अब एक रिपोर्ट में अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की असल वजह का खुलासा किया गया है.

अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' छोड़ने की क्या है असल वजह?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, “छावा में अक्षय ने खलनायक के रूप में दमदार भूमिका निभाई, वहीं धुरंधर में उन्होंने पूरी तरह से दर्शकों का दिल जीत लिया. वो अब अगले बड़े सितारे बन चुके हैं. इसे भांपते हुए उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया. इसी के चलते उन्होंने दृश्यम 3 के निर्माताओं से 21 करोड़ रुपये मांगे थे.”

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, “दृश्यम 3 के निर्माता हैरान रह गए. उन्होंने अक्षय को समझाने की कोशिश की कि इतनी बड़ी रकम देने से फिल्म का बजट बढ़ जाएगा. लेकिन अक्षय खन्ना को लगा कि उनकी मांग जायज है. उन्हें पता था कि अब उनकी मौजूदगी से फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती..”

अक्षय और मेकर्स के बीच कई और मुद्दों पर भी थे मतभेद

रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच, एक अन्य सूत्र ने बताया, “हमने यह भी सुना है कि अक्षय खन्ना और निर्माताओं के बीच कुछ और मुद्दों पर भी मतभेद थे. उनमें से एक यह था कि अक्षय ने विग पहनने का सजेशन दिया था. लेकिन निर्माताओं को ये आइडिया पसंद नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि दूसरे भाग में वो बिना विग के थे.”

गुड नोट पर 'दृश्यम 3' से अलग हुए अक्षय खन्ना

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, “अक्षय खन्ना की मांगें पूरी न होने के कारण उन्होंने दृश्यम 3 से बाहर निकलने का फैसला किया, बेशक, उन्होंने निर्माताओं को शुभकामनाएं दीं. ये सैपरेशन गुड नोट से हुआ और मेकर्स ने फ्यूचर में अक्षय के साथ कोलैब करने की उम्मीद की है”