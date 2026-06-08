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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: 'पेद्दी' बनी संडे को तूफान, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने भी उड़ाया गर्दा, जानें- 'बंदर' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Sunday Box Office: 'पेद्दी' बनी संडे को तूफान, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने भी उड़ाया गर्दा, जानें- 'बंदर' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Sunday Box Office Collection 7th June:संडे को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ. यहां इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 10:43 AM (IST)
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भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों काफी टफ कंप्टीशन  देखने को मिल रही है क्योंकि कई बड़ी फिल्मों, जैसे राम चरण की 'पेद्दी', अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की 'बंदर', वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और हॉलीवुड फिल्म 'ऑब्सेशन', सिनेमाघरों में चल रही हैं. संडे को सभी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला हुआ है. इनमें से जहां कुछ फिल्मों को वीकेंड का फायदा मिला है तो वहीं कई का कलेकशन एवरेज रह है.

 बता दें कि 'पेड्डी' ने संडे को भी धुआंधार परफ़र्म किया और पिछले दिन से ज्यादा कमाई की को वहीं 'बंदर' के कलेक्शन में भी मामूली तेजी देखी गई, जबकि 'है जवानी तो इश्क होना है' के कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली. चलिए यहां इन फिल्मों के संडे के कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

पेद्दी ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म की कमाई में वीकेंड में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे दिन, पेद्दी ने 9,068 शो में 31.90 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म की नेट कमाई 157.15 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 187.02 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने चौथे दिन 4.00 करोड़ की कमाई की है. जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब 46.00 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 233.02 करोड़ रुपये हो गया है.

'बंदर' ने संडे को कितना किया कलेक्शन? 
बॉबी देओल की फिल्म बंदर बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हो रही है. फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही कमाई नहीं कर पा रही है. यहां तक कि वीकेंड पर भी ये फिल्म कमाल नहीं कर पाई है. बंदर के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के तीसरे दिन इस फिल्म ने 1076 शो में 1.00 करोड़ की नेट कमाई है. इसके साथ ही भारत की नेट कमाई 2.45 करोड़ हो गई है और ग्रॉस कलेक्शन 2.94 करोड़ रुपये हो गया है. 

'है जवानी तो इश्क होना है' ने संडे को कितनी की कमाई? 
वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को उनके पिता-फिल्म मेकर डेविड धवन ने निर्देशित किया है. इस फिल्म ने मिले जुले रिव्यू के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. इस फिल्म ने  रिलीज के तीसरे दि  8,616 शो में 9.00 करोड़ की नेट कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 28.80 करोड़ और नेट कलेक्शन अब  24.00 करोड़ हो गया है. वहीं  विदेशों में, फिल्म ने तीसरे दिन 3.00 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब तक 8.50 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड  कलेक्शन 37.30 करोड़ हो गया है.

ऑब्सेशन ने दूसरे संडे कितनी किया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हॉलीवुड हॉरर फिल्म ऑब्सेशन 29 मई, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है. इंडे नवारेटे और माइकल जॉनस्टन की इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 18.55 करोड़ कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के दसवें दिन यानी दूसरे संडे को  2,788 शो में  भारत में 7.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही भारत में इसकी कुल नेट कमाई अब 36.10 करोड़ हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 43.15 करोड़ हुआ है. 

 

Published at : 08 Jun 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Bandar Obsession Peddi Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Sunday Box Office Collection
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