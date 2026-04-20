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गर्मियों में कॉलेज स्टाइल को बनाना है ट्रेंडी? तो फॉलो करें दिशा पाटनी के ये स्टाइलिश आउटफिट्स
Disha Patani Summer Looks: गर्मियों में कॉलेज में स्टाइल मेंटेन रखना हो, तो सही आउटफिट चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में आप कूल और ट्रेंडी लुक के लिए दिशा पाटनी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या पहनें कि स्टाइल भी बना रहे और कंफर्ट भी. रोज-रोज नए लुक ट्राय करना आसान नहीं होता, खासकर तेज धूप और गर्मी में. ऐसे में हल्के, कूल और ट्रेंडी आउटफिट्स ही बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं. अगर आप भी अपने कॉलेज समर लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दिशा पटानी के स्टाइलिश आउटफिट्स से आइडिया ले सकते हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Tags :Disha Patani
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प्रेम कुमारJournalist
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