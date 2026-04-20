हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगर्मियों में कॉलेज स्टाइल को बनाना है ट्रेंडी? तो फॉलो करें दिशा पाटनी के ये स्टाइलिश आउटफिट्स

गर्मियों में कॉलेज स्टाइल को बनाना है ट्रेंडी? तो फॉलो करें दिशा पाटनी के ये स्टाइलिश आउटफिट्स

Disha Patani Summer Looks: गर्मियों में कॉलेज में स्टाइल मेंटेन रखना हो, तो सही आउटफिट चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में आप कूल और ट्रेंडी लुक के लिए दिशा पाटनी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Disha Patani Summer Looks: गर्मियों में कॉलेज में स्टाइल मेंटेन रखना हो, तो सही आउटफिट चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में आप कूल और ट्रेंडी लुक के लिए दिशा पाटनी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

गर्मियों का सीजन शुरू होते ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या पहनें कि स्टाइल भी बना रहे और कंफर्ट भी. रोज-रोज नए लुक ट्राय करना आसान नहीं होता, खासकर तेज धूप और गर्मी में. ऐसे में हल्के, कूल और ट्रेंडी आउटफिट्स ही बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं. अगर आप भी अपने कॉलेज समर लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दिशा पटानी के स्टाइलिश आउटफिट्स से आइडिया ले सकते हैं.

1/7
दिशा पाटनी का ये लुक काफी ट्रेंडी लग रहा है. उन्होंने डेनिम और स्टाइलिश टॉप कैरी किया है, जिसमें वो काफी फैशनेबल दिख रही हैं. इसे आप अपनी वॉरड्रोब में जरूर शामिल कर सकती हैं.
दिशा पाटनी का ये लुक काफी ट्रेंडी लग रहा है. उन्होंने डेनिम और स्टाइलिश टॉप कैरी किया है, जिसमें वो काफी फैशनेबल दिख रही हैं. इसे आप अपनी वॉरड्रोब में जरूर शामिल कर सकती हैं.
2/7
एक्ट्रेस का ये आउटफिट कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट है. स्टाइलिश मिनी ड्रेस में आप काफी स्टाइलिश दिख सकती हैं.
एक्ट्रेस का ये आउटफिट कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट है. स्टाइलिश मिनी ड्रेस में आप काफी स्टाइलिश दिख सकती हैं.
Published at : 20 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Disha Patani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Bhooth Bangla Vs Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' की वीकेंड की कमाई पर 'भूत बंगला' ने डाला डाका, जानें- रणवीर सिंह की फिल्म को कितना हुआ नुकसान?
धुरंधर 2' की वीकेंड की कमाई पर 'भूत बंगला' ने डाला डाका, जानें- रणवीर सिंह की फिल्म को कितना हुआ नुकसान?
मनोरंजन
आखिर कैंसर की सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ को क्यों रखना पड़ रहा है उपवास, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
आखिर कैंसर की सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ को क्यों रखना पड़ा रहा है उपवास, हुआ खुलासा
मनोरंजन
जरूरत से ज्यादा शराब पीती थीं 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस, बोलीं- माता-पिता ने तोड़ा दिल
जरूरत से ज्यादा शराब पीती थीं 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस, बोलीं- माता-पिता ने तोड़ा दिल
मनोरंजन
Bhooth Bangla BO Day 4 Live: 'भूत बंगला' मंडे टेस्ट में पास होगी या फेल? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
Live: 'भूत बंगला' मंडे टेस्ट में पास होगी या फेल? जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे', नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषत करने की मांग करने वाले पर क्यों CJI को आया इतना गुस्सा?
'तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे', नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषत करने की मांग करने वाले पर क्यों CJI को आया इतना गुस्सा?
बिहार
नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता
नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता
विश्व
Japan Tsunami Alerts: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
बॉलीवुड
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
Results
JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
टेक्नोलॉजी
AI ने दिखाया अपना जलवा, ऐप स्टोर्स पर आई नई ऐप्स की बाढ़, कमाई भी बढ़ी
AI ने दिखाया अपना जलवा, ऐप स्टोर्स पर आई नई ऐप्स की बाढ़, कमाई भी बढ़ी
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget