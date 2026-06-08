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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShilpa Shetty Birthday: इस खेल की कोच बनना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी, फिर बॉलीवुड में ऐसे मिली एंट्री

Shilpa Shetty Birthday: इस खेल की कोच बनना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी, फिर बॉलीवुड में ऐसे मिली एंट्री

Shilpa Shetty Birthday Special: बॉलीवुड की हिट और फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आज 51 साल की हो चुकी हैं. चलिए इस मौके पर जानते हैं कि शिल्पा को आखिर बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली थी?

By : संदीप मेहरा | Updated at : 08 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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Shilpa Shetty Birthday Special: बॉलीवुड में बात जब भी 90 के दशक की होती है तो जेहन में मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी का नाम भी जरूर आता है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती और फिटनेस से भी लाखों दिलों को धड़काने वाली इस हसीना ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. आज वो अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हम आपको उनकी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बता रहे हैं.

वॉलीबॉल कोच बनना चाहती थीं शिल्पा  शेट्टी

शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था. उनके पिता सुरेंद्र शेट्टी थे, जबकि मा का नाम सुनंदा शेट्टी है. शिल्पा शेट्टी को बचपन में वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो इस खेल की कोच बनना चाहती थीं. हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. एक्ट्रेस ने कर्ली टेल्स (Curly Tales) के 'संडे ब्रंच' (Sunday Brunch) इंटरव्यू में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया था, 'उस समय मेरी लाइफ का एम वॉलीबॉल कोच बनना था और मुझे लगा था कि मेरी लाइफ सेट हो गई है.'

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फिर मां ने कह दिया था 'निकम्मी'

वॉलीबॉल में दिलचस्पी के चलते शिल्पा को पढ़ाई में खामियाजा भुगतना पड़ रहा था. उन्होंने बताया था कि एसएससी एग्जाम्स से पहले मेरे प्रिलियम्स का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब रहा था और एक्ट्रेस को सिर्फ 48 फीसदी मार्क्स मिले थे. इसे शर्म की बात बताते हुए शिल्पा ने कहा था, 'मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर थी. मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत पसंद थीं. मैं बतौर वॉलीबॉल प्लेयर बॉम्बे जोन में सेलेक्ट भी हो गई थी. हालांकि जब मेरी मां ने मेरा रिजल्ट देखा तो वो खूब चिल्लाईं और मुझे निकम्मी कहा था.'

फिर बॉलीवुड में ली एंट्री 

शिल्पा शेट्टी एक तरफ वॉलीबॉल कोच बनना चाहती थीं, लेकिन दूसरी तरफ समय बदलने के साथ उन्होंने मॉडलिंग में जाने का फैसला लिया था. 15-16 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी. इसी बीच उन्हें फिल्म 'बाजीगर 'का ऑफर मिल गया था. जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थीं उस वक्त वो 11वीं क्लास में थीं.

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बाजीगर साल 1993 में आई थी और काफी सफल रही. इसमें उनके साथ शाहरुख खान और काजोल जैसे कलाकार भी थे. शिल्पा ने अपने 34 साल के करियर में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, धड़कन, अपने, रिश्ते, गर्व और इंडियन जैसी फिल्मों से फैंस के बीच पहचान बनाई है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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Shilpa Shetty Shilpa Shetty Birthday
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